韓國瑜今晚「北漂」吳音寧故鄉 鄉親超級比一比結果...

吳音寧完全不認同「農村又老又窮」。（資料照）

2018-11-03 12:07

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜今晚將到彰化縣為同黨籍欲尋求連任的議長、縣議員謝典霖站台造勢，這場造勢大會「未演先轟動」，因為韓國瑜來的地方正是現任北農總經理吳音寧的家鄉─溪州，鄉親忍不住「超級比一比」。

謝典霖即為前立委鄭汝芬的兒子，也是現任中華民國籃協理事長，謝家在地方經營已久，實力穩固，但這次尋求連任，群雄並起，票源被分割，腹背受敵，今晚競選總部成立，請來一夕爆紅的韓國瑜，讓支持者大為振奮，國民黨縣長候選人王惠美也會到場「沾光」。

「韓流進農鄉」今引起話題！特別是此農鄉正是吳音寧躍上台北政治舞台前，長期蹲點經營的農鄉，鄉長正是吳音寧的表哥黃盛祿，而黃盛祿這次又代表民進黨參選縣議員，與謝典霖打對台，上個月吳音寧已為黄盛祿站台，謝典霖今晚請來韓國瑜站台，有鄉民形容「北農總座代理人戰爭」、「韓流北漂到又老又窮的農鄉」。

溪州鄉長黃盛祿說，韓國瑜「一路走來唱衰農鄉」，用「又老又窮、北漂」來形容農村，根本就是在「糟蹋鄉下人」，今又到鄉下來站台，鄉親絕對不會歡迎這種「看不起農村的人」，他也相信選民會做智慧判斷。

他覺得鄉村有很多台灣美好的一面，勤檢、樸實，政府把較多資源放在城市是事實，但農鄉一樣可以靠「創新」營造出特色，他8年鄉長就是用理念和創意在耕耘溪州，「黑泥季」、「幼托在地食材」、「老人食堂」、「農村文創據點」都看到成果。

今天網路上已出現「寒流進農鄉，超級比一比」的P圖，網路民眾把吳音寧和韓國瑜的「政績」拿來超級比一比，結果吳音寧「完勝」韓國瑜。

曾與吳音寧共事的前台北畜產公司總經理姚量議說，韓國瑜靠網路「一夕爆紅」，吳音寧是「默默蹲點經營農鄉」，當年馬政府欲在彰化外海蓋「國光石化」，此2000多公頃的石化廠一蓋，將葬送南彰化農業，吳音寧起而抗爭；中科四期欲取用農水，吳音寧以肉身擋怪手進場，只因農水被工業取用，將葬送溪州農業。

姚量議表示，吳音寧完全不認同「農村又老又窮」，反而把「農業擺第一」，活化「農鄉文創點—成功旅社」，鄉內幼兒托兒所營養午餐一律採用鄉內農民種植的蔬果，又建立老人食堂，讓老人家有營養午餐。

姚量議說，政治不是喊喊口號、畫大餅，是要去實踐，吳音寧與表哥鄉長黃盛祿一步一步擘劃農鄉，這種政治經營，有別於跑攤、捻香、分配利益、攀親帶故的派系經營模式，兩者高下立判。