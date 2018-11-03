指侯友宜還在消費深澳 蘇貞昌引「延禧攻略」的她妙喻！

民進黨新北市長候選人蘇貞昌。（記者李雅雯攝）

2018-11-03 11:29

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天上午9點在樹林區三興菜市場掃街拜票。蘇貞昌認為，競爭對手、國民黨新北市長候選人侯友宜在深澳燃煤電廠已經宣布停建後仍在消費該議題，下午還要到台北市參加空污大遊行藉此繼續消費，「過去當我們為反核努力的時候，侯友宜在哪裡？當我們在為環境保護努力的時候，他站在哪裡？」

侯友宜下午將出席辦在台北市凱達格蘭大道的反空污遊行；蘇貞昌認為，侯友宜直到現在還在消費深澳燃煤電廠。蘇貞昌表示，沒有人贊成空污，反空污該是各界一起努力的議題，該遊行當時是為了反深澳燃煤電廠，現在深澳燃煤電廠已經宣布不建了，侯友宜卻還跑到台北市去消費深澳燃煤電廠，好像他只知道一個深澳，「過去當我們為反核努力的時候，侯友宜在哪裡？當我們在為環境保護努力的時候，他站在哪裡？」

蘇貞昌呼籲選民檢驗候選人不是檢驗一時，而是要檢驗一生，且引用中國宮廷劇「延禧攻略」妙喻。蘇貞昌說，若只看「延禧攻略」5分鐘，一定會覺得爾晴（劇中角色）很漂亮，如果有看全部，就可以看出原來這人心機這麼多、方法這麼壞；選民要看清楚，要看全部，檢驗一生才好。

蘇貞昌說，深澳燃煤電廠不建了以後，該處該有什麼樣的規劃，中央一定會有很好的規劃，如果當選新北市長，不但會要求中央有作為，同時也會為地方做整個海岸的發展推動，「就好像國民黨在貢寮區蓋核四廠，我在貢寮就能做海洋音樂祭」；蘇貞昌強調，不同的人就能做出不同的對地方有益的事，選對人、會做事，真的可以改變一座城市。