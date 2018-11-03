中國帶台網媒看解放軍展演 學者：意在威嚇

2018-11-03 11:17

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國台辦舉辦「海峽兩岸網路新媒體大陸行」，邀請台灣網路媒體組成聯合報導團，報導中國改革開放40年發展，其中也安排到北京衛戍區軍隊參訪，據了解，這是台媒首度進入解放軍隊採訪。學者認為，雖共機已4個月未繞台，但中國仍持續對台宣揚軍力，意在威嚇台灣。

國台辦在10月18日至11月2日舉辦兩岸網媒交流活動，主辦的國台辦新聞局長馬曉光在日前新聞發佈會上稱，有兩岸50多家網路新媒體和百餘位記者參加，活動歷時16天，將參訪北京、天津、上海、江蘇、浙江和廣東等地。

據中媒報導，首屆兩岸網媒交流採訪團21日到北京衛戍區軍隊參訪，該軍隊營長梁懷琨介紹部隊的光榮歷史，隨後觀看軍事科目展示、攀登項目訓練，參觀連隊榮譽室，最後全體記者在觀禮台前合影留念。

台灣網媒指出，採訪團進入營區時，有軍樂隊演奏；據網媒影音畫面顯示，現場有實彈射擊演練，士兵也執行打靶、偵查兵格鬥、應用打靶、隊列示範及徒手攀登等軍事展演。採訪團隨後也到「榮譽廳」參觀，但涉及軍事機密，無法開放媒體拍攝。

台灣網媒稱，採訪團參訪的是「紅四連」，其傳承「攻得勇猛、打得頑強、首戰『敵』峰」的優良傳統，是解放軍的對外窗口，向全世界開放，也被稱為「迎外團」。

軍事專家呂禮詩表示，從台網媒影音，沒有解放軍現場口白，無法研判其是否有對台針對性；不過，解放軍強調「三戰」，即輿論戰、心理戰、法律戰，邀請特定台媒即是透過輿論戰與心理戰，對台威嚇宣傳。

台大政治系副教授陳世民指出，北京對台恐嚇從未間斷，尤其對台媒下非常大的功夫，希望報導觀點親中，藉此影響台灣民眾。而此次邀台媒看軍方展演，意在展現中國的國威，讓台媒報導對岸軍力強盛，塑造出台灣打不贏中國的氛圍，讓台灣內部懼戰。

東華大學教授施正鋒也說，中共是宣傳起家，透過宣傳來恐嚇台灣，「不戰而降是最高明戰術」。過去傳有台灣校長團被招待去看共軍的殲十戰機與導彈，其目的在於向學校師生洗腦，找媒體看軍事展演，是向閱聽大眾做統戰宣傳；台灣選舉已倒數，中國的作法會引起反感，相當不智。