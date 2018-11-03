侯友宜今將參加反空污遊行 批蘇貞昌沒市長高度

2018-11-03 10:39

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今下午將參加反空污遊行，對於民進黨對手蘇貞昌批評他參選以來只有一個反深澳議題，不斷消費深澳電廠，上午到五股成洲市場掃街拜票的侯友宜則反擊，指蘇貞昌至今未對燃煤電廠、將來是否會核發燃煤許可表態，缺乏新北市長該有的高度。

侯友宜表示，中央停不停建深澳燃煤電廠，是中央的權責，但身為新北市長候選人，對燃煤電廠的態度如何，老縣長到現在都沒有說清楚，新北市將來是否會再核發新的燃煤許可證，他對燃煤的態度到底是什麼？

侯反問，保護人民健康、維護環境生態，是一個市長該有的高度，既然市長沒有高度，那怎麼有能力肩負起市長的權責、保護人民健康呢？侯友宜還說，老縣長始終沒有對燃煤這件事站出來表態，讓他一直感到非常遺憾。

侯友宜也說到，全台灣最美的海岸線就在東北角，有象鼻岩、酋長岩及海底多樣化的生物，這些天然的環境生態，將來都是海洋休閒觀光產業的資源，他先前推出「青春山海線」政策，從東北角三貂角到淡水，長達100多公里的青春山海線，以電動汽車、腳踏車、機車方式串連、結合生態人文旅遊，淡水端則有船舶遊艇碼頭，可規劃觀光遊艇，深澳燃煤電廠不蓋後，新北市的海洋休閒觀光產業，還有東北角的山海線觀光才能帶動起來。