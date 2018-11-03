褪下嚴肅市長形象 林智堅玩直播談日常

2018-11-03 10:32

〔記者王駿杰／新竹報導〕網路直播越來越夯，許多藝人、素人愛不釋手，也因此在網路上爆紅，現在，這股直播風潮也吹向新竹。

年底選戰，力拚連任的新竹市長林智堅創新點子不斷，這次他褪下以往市長給人的嚴肅形象，開始面對鏡頭，透過臉書直播和網友近距離互動，有時大啖消夜、零食，有時深談市政，搖身一變成為高顏值、高點閱率的網紅，希望透過網友的發問，即時接收民意。

林智堅有一票年輕、創新思維的競選團隊，他們集思廣益，發揮創意，在林智堅同意下，自10月28日起開始，於每晚9點半進行15至20分鐘的「小智日常」直播，起初林智堅只是吃著可樂果，和網友單純閒聊日常瑣事，後來有越來越多民眾希望他分享市政，因此，林智堅匯集網友留言，一一解答留言中的疑問。

林智堅競選總部今天指出，網友十分熱情，對於林智堅的生活充滿好奇，有些網友看到林智堅在吃宵夜，便留言交換美食心得，也有網友提問「市長有玩手遊嗎？」林智堅則自爆，他用手機都在「監控同仁有沒有在工作」，是個貨真價實的工作狂。

林智堅競選總部表示，未來，林智堅會持續「小智直播」，和網友親密接觸，增加互動率，除了希望用輕鬆的方式分享市政，也能讓民眾更加瞭解市長的日常。

林智堅指出，「快樂選舉｣一直是他從政以來服膺的基本原則，也是台灣選舉文化最缺乏、也最需要的一塊，選舉不應該只是以過去製造對立、抒發仇恨謾罵，甚至抹黑、造謠的形式呈現，現在，他正以實際行動驗證選舉真的可以很不一樣。