才剛遞補就職 國民黨新北議員王明麗涉賄50萬交保

2018-11-03 09:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕前新北市議員蘇有仁因收賄案判刑定讞解職，由同選區落選頭國民黨籍的王明麗遞補，王上月12日才宣誓就職，未料就職不滿一個月，就遭檢舉送禮給里長及農會幹部，檢調昨依違反選罷法約談王及其競選服務處藍姓總幹事等12人，今天凌晨訊後諭令王以50萬元交保。王上午10點在競選總部召開記者會說明。

調查局桃園市調處接獲民眾檢舉，王明麗送禮給三峽區7名里長及3名農會幹部，涉嫌固樁賄選，新北地檢署檢察官林卓儀昨指揮桃園市調處，並協請新北市調處等單位同步搜索王明麗服務處及里長辦公室，搜出茶葉罐及王明麗競選背心，並帶回王明麗、藍姓競選總幹事、7名三峽區里長及3名農會幹部。

7名里長到案後指出其他三峽里長也有收到王明麗餽贈的禮物，檢調因此再約談其他里長，據悉，茶葉罐進貨價500元，但「茶葉罐內已空」，罐內是否藏有買票現金，仍有待檢調調查釐清。

王明麗自26歲投身政治，擔任過3屆鎮民代表、台北縣第12到15屆議員及新北市議會第1屆議員，競選市議員連任時以84票之差成為落選頭；直到前新北市議員蘇有仁上月4日因收賄案判刑定讞解職，王明麗依法遞補，雖成為新北市議會單屆任期最短的議員，但仍算連任6屆議員。