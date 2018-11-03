藍營推民進黨執政幹話撲克牌 嘉縣首批4日民雄認捐

2018-11-03 09:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕年底選舉將近，國民黨推出「民進黨執政幹話撲克牌小額募款」活動，將如行政院長賴清德「功德說」等話語等製作成撲克牌，嘉義縣首批100份將於11月4日下午國民黨提名嘉義縣長候選人吳育仁大民雄競選服務處揭牌時讓支持者認捐，登記認購部分11月5日可取貨，許多藍營支持者搶著登記，也有人笑說「玩撲克牌時要一直看到那些人的臉，玩不下啊！」

國民黨提名嘉義縣水上鄉長候選人陳德榮、縣議員王啓澧、縣議員詹琬蓁及鄉民代表候選人簡瑞峰、王笙羽、林芳琪等人響應活動，嘉義縣黨部代理主委楊富程說，有意認購者即日起可電洽各地方黨部先行登記，因數量有限，請有意收藏者把握時間。

楊富程表示，國民黨將民進黨執政者話語集結成「民進黨執政幹話連篇幹話撲克牌」，收錄內容包含賴清德「功德說」、「乾淨的媒」等讓人民印象深刻談話；為了讓大多數民眾都能夠擁有、保存這副撲克牌，採取小額捐款方式提供選民購買，採不限金額，建議一張百元鈔，募款金額提供黨部推動黨務工作使用。

他說，11月4日下午吳育仁大民雄地區競選服務處（位於國民黨民雄鄉黨部）揭牌，新北市長朱立倫將到場站台，現場提供100份撲克牌認捐做公益，歡迎支持者共襄盛舉。