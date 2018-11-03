批評「愛情摩天輪」引熱議 議員選將新影片再推海報免費送

2018-11-03 07:05

［記者黃旭磊／高雄報導］基進黨市議員候選人陳柏惟製作「全台惟一理性分析愛情摩天輪」影片，引發網路熱議，在第二支影片上檔之際，製作了海報免費贈送，由於包括中國網軍在內的海外帳號曾企圖影響高雄選情，陳柏惟還特別強調「歡迎中國網友領取」。

基進黨三民區市議員候選人陳柏惟，本週實際到夢時代搭乘摩天輪，從土質、用地、造價、時間計算，認為韓國瑜提出在愛河旁建造結合汽車旅館「愛情摩天輪」，可供「年輕人上去一小時做愛做的事」觀光政見不可行。

在這支「全台惟一理性分析愛情摩天輪」的影片中，陳柏惟表示從小到大在高雄生活，看過前鎮加工區下班人潮滿滿、光復戲院大家搶著看、野球元年立德的龍虎大戰看到很晚、也經驗過新崛江繁華，高雄人不用悲傷，要站出來、做自己的頭家。

陳柏惟在日前推出第二支競選影片《高雄立場》並放上網路，也製作了影片海報免費贈送，其中還特別納入摩天輪的元素，至於領取方式，網友按「三民惟新 陳柏惟」粉絲頁讚，開地球分享「三民惟新 陳柏惟」粉絲頁並推薦，在影片留言 「11/24 高雄人站出來、做自己的頭家！三民三號3Q！」並來訊粉絲頁、指名郵寄或配送，6個選區（前鎮小港、鳳山、三民、旗鼓鹽、左楠、前金新興苓雅）可外送到家；陳柏維還意有所指的強調「歡迎中國網友領取」。