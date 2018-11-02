性平教育謠言「人獸交」？ 國中生：大人想像力太好

學生直言，「把同學教成同性戀，大人想像力太好」。（圖取自臉書專頁《林老師阿不就好棒棒》）

2018-11-02 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕距離月底公投剩下22天，其中性平教育議題中就有2項公投。臉書粉絲專頁《林老師阿不就好棒棒》今天分享貼文，以正在接受國民教育的國三生現身說法，結果15歲的國中生面對性平教育的成熟態度引起網友驚艷。

《林老師阿不就好棒棒》針對性平教育向國三生提出問卷，以「網路及通訊軟體出現與性別平等教育相關傳言如：課本出現人獸交、多Ｐ雜交；教保險套是鼓勵從事性行為，或是教成同性戀」為題，要學生回想國小到國中的學校教育回應傳言。

許多學生忠實反應，「課本教的是當看到或知道時，能學會尊重」、「家長不願意理解而過度保護」、「孩子有權利和義務去了解世界上不是只有男生或女生」、「沒有經過確認不應該造謠傳言」等。

有同學表示可以直接攤開課本給大人看，直言這些謠言都是「大人想像力太好」。貼文一出超過1萬人按讚、8千多次分享。

有網友留言表示，「大人的教育真的不能等..」、「看完發現需要重新接受國民義務教育的是那些傳謠言的家長們」。

有網友引用去年引起全台關注的26歲文壇新秀，林奕含的著作《房思琪的初戀樂園》表示，對於性教育，「在這個故事中父母將永遠缺席，他們曠課了，卻自以為是還沒開學」。

有學生表示，課本的目的是要打破性別刻板印象。（圖取自臉書專頁《林老師阿不就好棒棒》）

有學生認為，沒有經過確認，不應該隨便造謠。（圖取自臉書專頁《林老師阿不就好棒棒》）

有學生指出，許多家長不願意了解。（圖取自臉書專頁《林老師阿不就好棒棒》）