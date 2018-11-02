小週末拚場！韓國瑜：我不是韓流 只是賣菜郎

國民黨高雄市長候選人韓國瑜今晚在鹽埕區舉辦的「打造高雄 全台首富」造勢晚會，強調他不是什麼「韓流」，只是個賣菜郎。（記者黃建華攝）

2018-11-02 22:08

〔記者黃建華／高雄報導〕距離投票日僅剩22天，國民黨高雄市長候選人韓國瑜今晚在鹽埕區舉辦的「打造高雄 全台首富」造勢晚會，強調他不是什麼「韓流」，只是個賣菜郎，如果高雄市民願意支持他當選市長，誓言將與市民攜手合作找回高雄人昔日的光榮與驕傲。

晚會由旗津、鼓山、鹽埕選區尋求連任的國民黨市議員蔡金晏、陳美雅主辦，邀市長候選人韓國瑜聯合造勢，朱挺玗、李雅芬、邱于軒等其他選區的黨籍市議員候選人也到場插花，互相拉抬，懇請選民幫忙拉票。大智街湧進近萬人潮，堪稱水洩不通。

立委黃昭順、陳宜民先站台暖場助講，聲稱韓國瑜的民調又領先陳其邁2位數，支持者歡聲雷動。

韓國瑜晚間8點左右進場時掀起晚會高潮，他說，40年前他當兵時，全台第一間百貨公司大新百貨就在鹽埕區，高雄拆船、造船、石化業蓬勃，外縣市都「南漂」高雄找工作，稱許是當年高雄人的驕傲。

話鋒一轉，韓國瑜說，他要幫高雄人找回當年的光榮，有人說他是「韓流」，他什麼流都不是，只是個賣菜郎，但如果高雄人願意支持他當選市長，他誓言和大家攜手合作，要幫高雄人找回昔日的光榮與驕傲。台下支持者高呼「韓國瑜當選」，揮舞國旗熱烈回應。

期間，有民眾因缺氧不適，台下民眾群起高呼「救護車、救護車」，主持人陳美雅緊急呼籲民眾讓出通道幫助救援，一度引發騷動，所幸未發生脫序狀況。