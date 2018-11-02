陳其邁：選我是選擇半導體產業 選韓國瑜是選擇賭場

2018-11-02 21:34

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁今晚參加大新莊後援總會成立典禮，湧入2、3千名支持者，擠爆左營區新莊天后宮旁廣場，他呼籲民眾選擇住在左營的陳其邁，「選我是選擇半導體產業，選韓國瑜是選擇賭場、摩鐵摩天輪。」

左營區過去被視為藍營鐵票區，民進黨執政後，在上次市長選舉，陳菊在左營獲得過半支持，這次是藍綠對決的重要指標，也是雙方的保衛戰。

大新莊是涵蓋鐵路以東的新左營區域，有將近14萬7千多人口，陳其邁本身就是左營人，住在新左營20年，這場超過2千人的地方造勢，展現陳其邁在新左營的聲勢與人氣。

陳其邁致詞時說，他提出左營高鐵大門戶計畫、規劃中油遷廠區的綠能科技產業，結合楠梓加工區、橋頭科學園區，打造半導體科技廊道，左營高鐵站則成為科技廊道的重要運輸節點。

陳其邁強調，「市民選擇我，是選擇半導體產業，選擇韓國瑜，是選擇賭場、摩鐵摩天輪。」

他也批評韓國瑜提出的南海挖石油根本不可行，現在南海是世界的火藥庫，隨時可見戰鬥機、軍艦，如何挖石油？如果能挖，馬英九執政8年早挖了。

陳其邁強調，韓國瑜批評高雄又老又窮，但左營及鄰近地帶，近年快速發展，富邦人壽有300億元投資開發案，義聯集團的義享天地也在興建中，此時投資高雄、投資左營，是正確的選擇。