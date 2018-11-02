林佳龍陪逛台中花博 宋楚瑜：替每位為台灣打拚的人加油

宋楚瑜（右一）與林佳龍（中）參觀花博創生館。（記者張軒哲攝）

2018-11-02 20:50

〔記者張軒哲／台中報導〕2018台中世界花卉博覽會明天開幕，同時也是總統府資政的親民黨主席宋楚瑜今天下午參觀花博豐原、后里園區及葫蘆墩掀蓋治水工程，台中市長林佳龍親自陪同賞花博。宋楚瑜盛讚葫蘆墩掀蓋治水具有國際級水準。媒體問到是否挺林佳龍？宋楚瑜說，他替每位為台灣打拚的人加油，不分黨派，台灣是一個自由選舉、自由民主的地方，這就是台灣的價值，台灣的價值是天大地大、人民最大、選民最大，讓他們來決定。

親民黨宋主席下午抵達台中豐原，陸續參觀花博葫蘆墩園區、葫蘆墩掀蓋治水工程成果、后里園區，林佳龍全程陪同，兩人互動熱絡。宋楚瑜說，葫蘆墩治水工程做得很好，做新衣服容易，但穿著衣服改衣服更不容易。葫蘆墩掀蓋工程能有這樣的成績，在國際上是拿得出去的。

有媒體詢問宋楚瑜，是否第一次和林佳龍「同框」？宋楚瑜說，不要天天講「同框」，最重要的是台灣要「同心」。前幾天他在桃園，桃園市長鄭文燦也跟他碰面，他以前跟鄭市長還在法庭上打過架，但不打不相識，要把問題解決、講清楚，一起把工作做好。台灣要放下藍綠，要有出色的政治人物，台灣才有起色。

選舉將近，媒體問宋楚瑜，覺得會不會被認為挺林佳龍？宋楚瑜說，各人有各人的解釋，每個人的解釋不必做任何詮釋。台灣要多彩多姿，各種顏色要百花齊放。

被問到是否有跟國民黨立委盧秀燕見面？宋楚瑜則說，他替每位為台灣打拚的人加油。不分黨派，台灣是一個自由選舉、自由民主的地方，這就是台灣的價值，台灣的價值是天大地大、人民最大、選民最大，讓他們來決定。所以，應把成績拿給大家看，讓大家鑑定，而不是由哪一個人支配應該投給誰。

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