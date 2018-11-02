侯友宜將參加反空污遊行 蘇貞昌：別再消費深澳 出來辯論

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天晚上受邀出席建國中學學生家長會授證典禮。（記者陳心瑜攝）

2018-11-02 21:26

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜明天（3日）將參加台北市反空污遊行，對手民進黨新北市長候選人蘇貞昌批評，侯友宜參選以來只有一個反深澳，現在深澳已經確定不建了，侯友宜還是抓著這個問題不放，蘇貞昌更呼籲侯友宜「不要再消費深澳議題，好好談市政」，候選人透過辯論能好好報告能源、空污各方面議題，市民可以坐在家裡就能了解候選人的人格操守，以及各方面的能力，並知道要做哪些事情、要怎麼做。

蘇貞昌今天晚上在新北市議員李坤城、陳啟能、李余典、李倩萍和市議員參選人林永鴻陪同下，出席建國中學學生家長會授證典禮。

蘇貞昌說，六都市長候選人就只有侯友宜不肯辯論，以致8成以上新北市民希望看到辯論也落空，難道新北市就這樣矮人一截？

國民黨硬放3核電廠 新北核廢料運不出去

對於全國廢核行動平台今天舉辦記者會，批評「以核養綠」公投根本名不符實，也關注新北市長候選人蘇貞昌、侯友宜，應就核一、二廠如期除役與核四不續建等議題表態，蘇貞昌強調，民進黨一直以來反核，過去國民黨硬把核一、核二和核四放在新北市，現在核廢料也運不出去，馬英九還要重啟核四，認為侯友宜應該好好表態。

持續錯誤核能政策？ 侯友宜應該好好表態

至於若是以核養綠公投過關，作為新北市長，應如何面對支持以核養綠的民意？蘇貞昌說，相信應該不會過關，因為這不但是法律的規定、也是全民的共識，才會讓馬英九封存核四，那現在因為錯誤的核能政策，才會讓今天新北現在受核廢料問題困擾這麼久，而且國家也浪費這麼多錢，希望國民黨不要再走回頭路，侯友宜也應清楚表達立場，不要模模糊糊。