運將節目大挺韓國瑜 台灣大車隊急發聲明澄清

2018-11-02 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕在昨（1）日播出的政論節目中，一名計程車司機表示台灣大車隊支持國民黨高雄市長候選人韓國瑜，並且將張貼100部車體廣告表達支持。不過今日台灣大車隊發出聲明澄清表示「張貼選舉廣告僅為商業行為」，表示支持韓國瑜為該司機「個人立場」，並且對該名司機所屬的高雄分公司予以警告。

一名來自高雄「台灣大車隊」的計程車司機在昨日播出的政論節目中大讚韓國瑜，不過由於這名司機言論內容以及全身穿著台灣大車隊的制服，容易令人誤解為車隊支持韓國瑜，因此台灣大車隊在今日也緊急出面發表聲明澄清，表示司機言論為「個人立場」，與公司無關。

綜合媒體報導，台灣大車隊公司公關經理下午受訪表示，計程車車體廣告純粹屬於付費商業行為，並指出上節目的司機沒有經過公司同意，擅自以公司名義發言，已向高雄分公司告誡，並向各運將重申「不得於各種公開場合或向媒體代表公司發表言論」、「制服僅為營業使用，不得於公開場合發表有關政治議題或代表公司之言論」的行規。

台灣大車隊聲明表示：

台灣大車隊為提供安全交通載具及優質行動廣告媒體的平台，堅持提供最好的服務給乘客及廣告客戶，廣告銷售為公司營業項目之一，車身廣告及車載媒體觸及全台及商務族群，深受廣告客戶喜愛，張貼選舉廣告僅為商業行為，並不代表公司任何政治立場。