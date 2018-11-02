柯P會選總統？ 小野：說不定會哭著說要去台東行醫

台北市長柯文哲競選總幹事小野（右）接受電台專訪。（POP radio電台提供）

2018-11-02 19:49

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲競選總幹事小野昨天接受電台專訪，評論柯文哲這次選舉與4年前最大的不同，在於柯文哲不需在倚賴4年前那種完全靠狂熱、造神當上市長，而是靠著任期4年後，真正會投票給柯文哲的人，是認同他會當市長、認為他有帶來改變的人，這些票是很穩的。

小野說，柯文哲當年順應洪仲丘事件、太陽花學運後帶起的熱潮，最後代表白色力量被推舉當市長，當初靠著民僅黨介入和公民力量的年輕人支持，柯文哲會起來是潮流造成的，當年他親眼看著柯P被這股狂熱的熱潮推上市長。

但小野認為，柯文哲現在做了4年，不用靠太陽花熱情，因為那無法證明柯文哲會做市長，柯P現在靠每天早上7點上班到現在，真正會投票給柯P的，不會再是狂熱分子，而是感覺柯會當市長，認為柯P有帶來改變的人，這些票很穩，因為真的看見台北市的改變，雖然網軍還是在，但不會有4年前那種完全靠狂熱、造神一般的當上市長的狀況。

小野也說，白綠剛分手時，柯文哲的民調落後於對手丁守中，後來反而變成柯P比較高，靠的就是4年政績，他沒有用華麗詞彙，反而是對手一直丟東西給他，說選總統什麼都是假的，對手一直在塑造柯P是一個野心勃勃的政治人物，那都是負面的，對柯P非常不好。

小野說，他可以保證，大家都說柯文哲沒選上一定會選總統，但不一定，以柯P的亞斯伯格症，說不定會哭著說「我不幹了！我做到快死掉，我要去台東行醫」，這不是開玩笑，柯文哲的個性很多人都猜錯，柯P其實簡單到有時像小孩子，一樣會意氣用事，像綠營一直打柯，柯P就很氣，有一種情緒是覺得「怎麼欺負我到這個地步」、「怎麼這樣對待我」，明明大家都心知肚明誰有做壞事，誰沒做。

至於柯文哲遭批評沒有中心思想。小野駁斥說，中心思想，一定要談統或獨嗎？這是中心思想不對吧，人的思想有很多種，柯文哲的中心思想就是「僕人概念」，執政就是全民參與、開放透明，不怕別人結黨、結派，柯做了四年還是沒有朋友。

主持人蔡詩萍也追問，在丁守中、姚文智皆表態挺同反同立場後，柯文哲到底會不會表態？小野說， 柯文哲若是私下，他可能就會表態，但他做為台北市長，認為自己可以打造一個友善城市，給所有異性戀租房子、醫療等，也可以掛上彩虹旗，街頭還可以辦全亞洲最大的同志遊行，他是尊重相愛的人，但在婚姻上合不合法，不是他的事情，應該是公投過後，中央明年五月要宣布的，因為他是台北市長，要照顧所有的人，所有人都是他的市民，所以他不會表態。