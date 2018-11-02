澎湖選情緊繃 國、民兩黨主席同日來拚場

2018-11-02 20:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖雖是離島小縣，但在縣市長選舉具有指標性意義，藍綠兩黨主席今天不約而同抵澎拚場，身兼民進黨主席的總統蔡英文大打「建設牌」、國民黨主席吳敦義則主攻「團結牌」，兩陣營都希望拿下澎湖這塊灘頭堡，決戰2020。

原本長期為國民黨離島堅強堡壘的澎湖縣，4年前陳光復一舉藍天變綠地，為民進黨奪下一席執政縣市，今年百里侯決戰，陳光復受到軍公教年改及執政團隊效率不佳影響，連任之路陷入苦戰；但國民黨提名的賴峰偉，也受到在野陣營分裂，多達7搶1的混戰，票源分散，雖然民調領先也不敢掉以輕心。

總統蔡英文今天一早就巡視馬公第二海淡廠工程，隨後馬不停蹄出席馬公朝陽里老人共餐、澎湖各界菁英座談會，並到白沙赤崁龍德宮、湖西天后宮上香祈福，蔡英文除允諾2年內擴增4000噸海水淡化廠，同意澎防部遷建菜園營區規劃方向，所有費用由國防部負擔，大打建設牌，呼籲中央地方一條鞭，同心建設更為順利。

國民黨主席吳敦義也是行程滿滿，分別到副議長陳雙全、馬公市長候選人葉竹林、湖西鄉長吳政杰競選總部加油打氣，並到馬公耕讀幼稚園參觀、觀音亭上香祈福，在縣長賴峰偉競選總部與退休軍公教人員座談，強調藍軍要團結，支持黨提名候選人，希望揮出全壘打；賴峰偉則左批鄭清發、右打陳大松，呼籲選民棄保，防止綠營出奧步及重點買票，主攻團結牌。