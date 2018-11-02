「韓流」吹進旗津 韓國瑜允諾推動「免稅區」

國民黨高雄市長候選人韓國瑜和尋求連任的高雄市議員陳美雅、蔡金晏2日下午到旗津天后宮上香祈福，受到上千民眾簇擁，爭相合照，並燃放鞭炮歡迎。（記者黃建華攝）

2018-11-02 20:08

〔記者黃建華／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜和尋求連任的高雄市議員陳美雅、蔡金晏今（2）日下午到旗津天后宮上香祈福，受到上千民眾簇擁，爭相合照，還燃放鞭炮，就像「追星」般歡迎；韓國瑜向旗津居民承諾，若當選市長，將推動旗津成為高雄第一個「免稅特區」，帶動旗津光觀，更帶動高雄經濟。

被媒體問及是否推動旗津開發賭場，韓國瑜說，今天不談這個問題。

韓國瑜下午走訪旗津，受到熱烈歡迎，不少人搖著國旗高呼「韓國瑜當選！」也有旗津人推著坐輪椅的年邁老爸，要爭睹韓國瑜風采。「韓流」席捲旗津，不少店家私下說，這是國民黨候選人以前從來沒有的情況，大家都想要看「韓國ㄟ！」

韓國瑜隨後和旗津當地店家代表座談，他以先前在北農的經歷為例，「如果旗津也成立免稅區，一定也很多觀光客會來，可是旗津不是光用免稅啊，還有很多好玩的地方，那就會帶動整個觀光」。

不過，他也說，旗津人也要思考如何讓觀光客回頭，他說，回頭客很重要，若成立免稅區，市府也要輔導攤商提升雙語能力，當然攤商自己的服務品質、品牌也要自我提升，創造雙贏。

韓國瑜說，若當選市長，要把「好吃、好玩、採購、愛情、醫療、宗教」全部把元素加進去，增加高雄觀光入口網站的能量，那個時候高雄才能賺到更多錢。

對於選舉戰況，韓國瑜說，「其實在半年前，我就一直強調，這是一場五五波的選舉，我們天不時、地不利，我們只能靠人和」，「高雄是全台灣最耀眼的一顆珍珠、是一個偉大的巨人，但這個巨人一直在睡覺，已經睡了2、30年了，而這一次高雄市民覺醒了，覺得這個大巨人要站起來了，當高雄市民認為這個大巨人要站起來時，我韓國瑜提出的經濟論述就一定會獲得認同，所以我主張經濟高雄100分、政治高雄0分，就是這個道理，因為高雄現在最需要的就是拚經濟」。