辭立委全力拚市長？ 陳其邁：這兩天開記者會說明

2018-11-02 17:38

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨雲林縣長候選人張麗善今天宣布辭去不分區立委，積極投入選戰，民進黨高雄市長候選人陳其邁今天被問到相關問題時表示，這1、2天會正式召開記者會向社會大眾說明。

國民黨立委張麗善辭去立委職務，積極投入選戰，陳其邁被問到相關問題時表示，他過去連續11次被公民監督國會聯盟評鑑為優秀立委，一向是「做什麼、像什麼」，他會在這一、兩天會正式召開記者會向社會大眾說明。

陳其邁多次下戰帖邀韓國瑜辯論，陳也重申，韓國瑜之前曾提出要讓高雄人口增加500萬、或是在太平島挖石油，大家都對韓國瑜主張很好奇，「難道韓主委不想要利用辯論來面對民眾對他的質疑嗎？歡迎韓主委直球對決。」

陳其邁說，這幾年民進黨在地方執政，讓高雄從過去汙染城市變成現在宜居城市，但確實也有很多值得檢討之處，他作為民進黨提名的市長候選人，必須謙虛反省。

韓國瑜曾抛出小港機場及旗津蓋賭場的主張，對此，陳其邁則奉勸韓國瑜「多到旗津走走」，因為旗津居民有80％以上居民反對蓋賭場「韓主委可能很少到旗津，才會有錯誤認知。」

台灣相聲劇團《相聲瓦舍》團長馮翊綱力挺韓國瑜，並說若當初相聲瓦舍設立在高雄，絕對不會有今天的成就，不過卻遭網友發現30年前高雄是國民黨執政。

對此，陳其邁也表示，高雄過去被稱為「文化沙漠」，國民黨把重工業汙染產業都放在高雄，所以高雄也面臨很多轉型之痛，經過民進黨這幾年努力，衛武營、駁二園區、大東文化園區等等，流行音樂中心也即將要開幕，有很多文化園區和展演場所，也有像是林生祥、滅火器等傑出的表演者和文化團體，未來希望讓高雄走出去，也讓大家在高雄就可以欣賞世界一流的演出。