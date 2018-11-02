辭立委拚了？姚文智：配合黨中央 我沒有任何罣礙

民進黨台北市長候選人姚文智到石牌商圈掃街拜票，與商家互動熱絡。（記者蔡亞樺攝）

2018-11-02 18:14

〔記者蔡亞樺／台北報導〕年底選戰打得激烈，國民黨雲林縣長候選人張麗善今天宣布辭去不分區立委，衝刺選舉。民進黨台北市長候選人姚文智下午到石牌商圈掃街拜票時，也被問到是否辭立委拚選舉？姚文智說，立委參選的人很多，他完全配合黨中央，立委職務這件是全黨有一致想法，「我都配合，我沒有任何罣礙」。

台北今天整日陰雨綿綿，姚文智下午冒著雨，在黨籍台北市議員候選人謝維洲、陳賢蔚陪同下，到石牌商圈逐一向商家握手拜票致意，爭取支持，還有熱情商家拿出手機與他自拍，姚文智也展現高配合度，反拿起手機與商家自拍，還幫忙商家推銷，互動熱絡。

媒體提到張麗善辭去立委，全力拚選，姚文智則說，立委參選的人很多，他完全配合中央，但他念茲在茲的是一直推動的都市更新條例修法，幾乎整個立委任期都沉浸在這部法令，本來暑假或10月有機會通過，只剩最後臨門一腳，可惜到現在都已經要選舉，還無法修法完成。

姚文智強調，他專心在競選，立委職位就由黨中央一制定，他都會遵守。媒體問是否會兩頭燒，分身乏術？姚文智說，選舉過程中，立委該做的事也沒有偏廢，像是民政黨現在執政，他提出爭取首都大環線，各部會都有積極協調，以及未來地方與中央合作，不管社會住宅或幼教、青年輔導等問題，都希望讓台北市跟中央合作更緊密無縫，照顧市民。

選戰進入倒數，姚文智說，接下來他會以點、線、面催票，明日會有「牽起淡水河岸Skyline，國家首都一起喊」活動，希望11月18日的超級星期天，所有好朋友站出來，一起手牽手護台北、手牽手保衛國家首都。