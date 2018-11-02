國民黨聲明：德國史塔西檔案局 沒有暗示國民黨被指責、不願面對歷史

2018-11-02 22:00

〔本報訊〕針對本報昨日報導國民黨曾赴德國拜訪史塔西檔案局（Stasi Record Agency），該檔案局近日在官網發文，「鼓勵國民黨面對應負的責任」，國民黨行管會今日聲明強調，該官網內容以史塔西檔案局主管 Mr. Roland Jahn 鼓勵國民黨在自己已選擇好的承擔之路上繼續努力做為總結，「這官網內容代表著德國友人對台灣的關切與期許，這是何等的正面！」並沒有暗示國民黨不願面對歷史，暗示國民黨被指責的情況。

國民黨表示，今年5月中旬，德國聯邦議會議員 Mr. Klaus-Peter Willsch 與史塔西檔案局主管 Mr. Roland Jahn 先訪問國民黨，後為確實了解德國的轉型正義理論、如何執行與過程、現況與現在德國社會及輿論的看法，國民黨訪問團訪問了德國聯邦議會、轉型正義課題相關單位、媒體單位等，目的就在於了解德國的實際狀況，做為該黨在這些議題方面的參考，「現在的國民黨領導人重視此議題的真理，乃國家之幸，乃為求社會之更穩定祥和。」

國民黨指出，在回訪史塔西檔案局時，過程相談甚歡，史塔西檔案局事後將座談事略與照片掛上官網，官網內容前二段提到「國民黨帶著長長的問題清單來訪」，代表國民黨確實想了解德國經驗以做為未來處理黨產的參考，而且該官網內容第三段說明，雙方也交換了1990年代的德國狀況與台灣民主化過程的相似處與相異處。德國因為取得了前東德SED政黨檔案而了解如何對待獨裁政權，台灣則還在尋找一個最佳的方式。

國民黨並指出，在會談中，國民黨訪問團提出歷史事實，來告知過去國民黨在轉型正義所做過的努力，所以官網內容第三段以 Mr. Jahn 鼓勵國民黨在自己已選擇好的承擔之路上繼續努力做為總結，「這官網內容代表著德國友人對台灣的關切與期許，這是何等的正面！」

此外，國民黨還強調，駐德國代表謝志偉、黨產會發言人施錦芳以及促轉會發言人葉虹靈「以看圖說故事方式的抹黑污衊言論」，是顛倒黑白的說法，其行可議、其心可誅！