蘇煥智推田園城市十大政策 振興台南農業與農村

蘇煥智（左二）今天公布「田園城市十大政策─台南農業與農村振興方案」。（記者楊金城攝）

2018-11-02 17:30

〔記者楊金城／台南報導〕無黨籍台南市長候選人蘇煥智今天公布「田園城市十大政策─台南農業與農村振興方案」，透過一軸多核城市定位與攸關農村土地活化的政策，促進農業人口年輕化、振興農業、重劃更新農村社區土地，避免人口老化的農村有「滅村」的風險。

蘇煥智說，為了推動農業人口年輕化，進行世代交替，可推動老年農民離農退休制度，成立農地銀行，領取老農津貼加離農津貼加土地租金，保障老農收入，並成立青年農民創業服務中心，協助青農取得土地、技術、貸款和訓練。

蘇煥智也指出馬英九時代推動以來的農村再生對老舊農村社區未提重劃更新，未來可成立農村社區更新基金與專責單位，推動農村社區土地重劃更新，容許農產加工製造等相關產業、增加公共設施用地、解決祖先共業土地。

其他農業振興對策還有，成立農產品平準基金處理農產品生產過剩時的保價收購問題、推動設立玉井等山區農產品加工專區、推動後壁烏樹林糖廠及土地成立台灣農業博物館、蘭花生技園區展覽館提升為台灣國家農業展覽中心、強化農產品分級包裝，提升農產品價值、成立蘭花及農產品的網路拍賣中心、成立農漁產品冷凍加工中心，提升台南農漁產品的價值。

蘇煥智也說，台南濱海鹽埕被劃設為溼地很可惜，應考慮設置精緻漁業專區。