「市長產業講座」卻談個人政績 柯P花市演講惹議

柯文哲到花市演講。（受邀者提供）

2018-11-02 16:03

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲聲稱11月8日請假後再專心選舉，私下卻動作頻頻，不斷透過「演講」宣揚政績，柯文哲今在台北花市拍賣場演講，主題雖為「市長產業講座」，但實際上大多數都在談他個人，例如為台北還債、2014年如何選上市長、自己的核心價值等，有產銷業者在聽了40分鐘後先離席，怒批：「當初明明說是要談產業，演講卻狂吹捧自己政績，真的是聽不下去了！」

柯文哲今13時在台北花市拍賣場進行一小時的演講，受邀者多為花卉業者、協會、工會等，但多數談任內政績，像是替台北市政府還債、北門事件改善交通、選舉不用旗幟、募款到一階段就停止等。記者在現場遭市府人員趕出，對方表明這是市長不公開行程，不能留在現場，只好改在外等候。

但演講還沒結束，就開始陸續有人離席，並痛罵「這根本搞個人選舉造勢！我們是想聽柯對花卉產業有何政策或想法。」也有花店業者抱怨，柯都只挑好的講，雖然沒有叫大家投他一票，但很明顯就是拉抬他自己。

柯文哲的簡報中，還有2014年選戰的選舉標語「改變台灣，從首都開始，改變台北從文化開始，這是一場以文化為主體之社會運動。台灣歷史上第一次以改變政治文化為訴求之選舉。」