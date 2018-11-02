批侯友宜閃學生提問 時力候選人：大是大非只敢避重就輕

2018-11-02 17:09

〔記者陳心瑜／新北報導〕侯友宜昨天出席淡江大學「淡江公民計畫」座談，接受學生提問，時代力量新北市議員第三選區候選人陳志明於臉書發文批評，「大是大非不該左躲右閃、厚友誼是厚臉皮作的嗎？」

陳志明寫道，看了侯友宜的回應，大概懂為什麼他找盡理由不辯論。侯友宜面對學生大是大非的提問，包括統一、國中小性平教育、徐自強冤案和鄭南榕案等等，只敢避重就輕，實問虛答，這些大是大非的提問，只得到左躲右閃的回應，這是市長該有的高度和態度嗎？

他說，真金不怕火煉，真相終究大白，請侯友宜勇於接受電視台辯論的邀請，不要事前拍胸脯掛保證，事後找理由不敢去。

陳志明寫說，侯友宜對於之前時代力量及另一市長候選人蘇貞昌的政策辯論邀約，不論是懼戰，還是大方說好，等到要敲細節時，才來推三阻四，找理由不去，連去學生座談也先推拖再說，看了侯友宜昨天出席淡大「淡江公民計畫」座談的回應，大概就懂為什麼他之前找盡理由不去。

陳志明也一一整理侯友宜的答案，並提出批評，關於是否贊成台灣、中國統一，反問侯友宜是否和朱立倫一樣支持一中，所以不敢說；而是否支持愛家公投，陳志明指出，相愛的人不只需要祝福，也需要保障，侯友宜卻不敢表態是否修民法、落實性平教育；至於徐自強冤案，員警曾經作證侯友宜為總指揮。

對於外界關注的鄭南榕自焚案，侯友宜回答沒有深入了解案情，陳志明說，當年沒有機會深入了案情，到了現在，時過情境，民主深化後，依然避重就輕、實問虛答，表示侯友宜都說沒有去了解，還好意思說問心無愧。