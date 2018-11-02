台中交通建設成績 林佳龍、盧秀燕陣營交鋒

2018-11-02 17:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於民進黨市長候選人林佳龍競選陣營對國民黨市長候選人盧秀燕交通建設的批評，對此，盧秀燕競選總部發言人吳皇昇表示，「成追線雙軌化」等交通建設早在前朝的公務預算當中就在執行，卻被民進黨硬放入完全舉債的前瞻計畫當中，林佳龍承襲並割其稻尾，現在拿出來沾沾自喜，令人啼笑皆非。

他並強調，「上環線」還停留在路線選擇評估，根本尚未定案，對比4年前林佳龍畫出來的大餅，海線民眾只能無奈搖頭。

林佳龍陣營今天召開記者會，除了呈現林的交通建設成績，並對盧秀燕交通建設提出批評。

盧秀燕競選總部發言人吳皇昇表示，捷運綠線、台70快速道路、台74銜接國道一號、鐵路高架化工程等重大交通建設，很多都是盧秀燕及前市長胡志強爭取。

吳皇昇說，慶幸現任政府不敢反對這些建設，總統蔡英文承襲前朝規劃來開工、市長林佳龍承襲前朝工程來剪綵，但民眾看到現任執政者沾沾自喜誇耀自己，對前朝的規劃設計和建設執行等都未提一詞，甚至反客為主說別人收割，做賊喊抓賊的言行，為此感到遺憾。

吳皇昇指出，台中還有很多工程都在延宕，例如鐵路高架化後的太原路地下道、五權路地下道、建成路地下道等填平工程可帶動地方發展，但4年過去迄今毫無動工進度，這些必要建設林佳龍不做，就讓盧秀燕來做。