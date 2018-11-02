竹縣地價稅暴漲爭議 前縣長鄭永金也直播回擊

新竹縣地價稅暴漲爭議，前縣長鄭永金也跳出來用直播節目，昨晚與新竹縣竹北選區議員候選人王誠緯、林祺軒對談時做出回擊；縣長候選人鄭朝方隨後也加入。 （王誠緯陣營提供）

2018-11-02 16:32

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣地價稅暴漲爭議，前縣長鄭永金也跳出來，昨晚直播昨晚與新竹縣竹北選區議員候選人王誠緯、林祺軒對談，他說，縣長任內看見物價上漲、百姓薪水卻沒有漲，所以沒有調高公告地價。

民進黨縣議員候選人王誠緯說，很多人對「地主」這個名詞有極大誤解。他說，新竹縣早期以農業發展為主，所謂的「地主」並不像大家認為的「田僑仔」或有錢人，只是流著客家血統的農民，守著祖先留下來的土地，不輕易變賣，因此，土地價值再高，他們的收入還是仰賴辛苦的勞力工作，也因此前往縣府前抗議者很多都是老人家，無力負擔飆漲的高額地價稅。

無黨籍的縣議員候選人林祺軒也呼應說，難道縣政府要逼迫這些老農民，將祖先傳下來的土地賣掉嗎？

對於地價稅爭議，鄭永金則首先針對縣長邱鏡淳將今年地價稅的漲幅責任，推給前朝執政時都不漲稅，嚴正回擊。他說，當年沒有調高公告地價，收取高額地價稅，是看到物價頻頻上漲，百姓薪水沒有漲，為了要讓縣民安居樂業，所以，區段徵收做公共建設、學校、公園等，反觀邱鏡淳縣長任內9年，向人民徵稅到底花到哪裡去？

鄭永金還說，當年縣長任內做了8個區段徵收，「包括縣治3期，都沒有地主來領錢的，都是土地參加分配的（抵價地），從來也沒有抗爭」。

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方稍後也加入直播現場，同樣質疑現任縣長，上任後福利刪減，又課重稅，零建設。他說，當全台灣其他縣市都調降地價稅時，新竹縣的稅率卻暴漲到全國最高，縣府徵稅但社會福利及建設都沒有達到民眾期待，這不是苛政什麼是苛政？他重申當選後，未來地價評議委員會召開絕對公開透明，把地價稅調降並凍漲。