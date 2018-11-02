台史經濟合作協定 立院三讀通過

立法院今三讀通過「中華民國（台灣）政府與史瓦帝尼王國政府經濟合作協定」（ECA），同時為配合協定，院會今也三讀通過「海關進口稅則部分稅則修正草案」。（記者方賓照攝）

2018-11-02 16:31

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院今三讀通過「中華民國（台灣）政府與史瓦帝尼王國政府經濟合作協定」（ECA），同時為配合協定，院會今也三讀通過「海關進口稅則部分稅則修正草案」。依據合作協定內容，未來台史兩國將在貿易、投資、加工出口區、技術、人員交流與合作等5大面向進行合作，並將成立聯合委員會擴大雙邊交流。

台灣在非洲唯一友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世今年6月訪台，兩國並簽署經濟合作協定。根據協定內容，台灣提供史國部分產品優惠關稅待遇，包括蔗糖、牛肉、豬肉、蔬菜、松木及紡織品等，共153項產品可立即或分期降為零關稅，蔗糖則在8.1萬公噸配額內免稅。

依據委員會審查文件，台史兩國去年雙邊貿易額為760萬美元，我國對史國出口742萬美元（約新台幣2.22億元）、自史國進口18萬美元（約新台幣540萬元），我國享有724萬美元貿易順差。行政部門預估，台史經濟合作協定通過實施降稅後，史方對台出口會有微幅成長，但對我國產業整體影響不大。

台史簽訂經濟合作協定時，貿易局曾表示，非洲有12億人口、區域產值達2.5兆美元（約新台幣75兆元），市場商機相當大；而史國積極參與各項區域經濟整合，是南部非洲關稅同盟、南部非洲發展共同體、東南非洲共同市場等經貿聯盟的成員，拓銷非洲20多國都可享關稅優惠，也享有輸銷歐、美、加、日等國及拉美地區之關稅優惠。因此，史國可成台灣進軍非洲窗口，而台業者在史國投資，也可自台進口原物料，並在史國生產後出口享優惠關稅。