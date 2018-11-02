謝立功競辦提5問題 林右昌反批不用功

2018-11-02 16:17

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨基隆市長候選人謝立功競選辦公室今天下午召開記者會，由前市府秘書長許清坤、前文化局長張建祥、前交通旅遊處長蔡文麟3人出面，提出為何廢止市長與民有約、市長室很難進等5個問題，要求市長林右昌「踹共」。

對此，林右昌回應，叫謝立功多用功點，結果不止他不用功，輔選團隊也不用功，比國民黨市議員在議會裡的質詢內容都還差，難怪連同黨議員都不挺他。

許清坤說，與林右昌共事約一年時間後退休，最難以理解的就是林右昌要廢除從1973年前市長陳正雄發起的「市長與民有約」，市長每星期接見民眾一次，解決百姓很多無法當場解決的問題，成果有目共睹，「連民進黨的市長李進勇都沒廢除」，當時他還特別提醒林右昌茲事體大，但林最後仍未採納他的意見。

張建祥、蔡文麟指出，市府1999服務專線從前市長張通榮開始實施，到林右昌任內服務品質調查「處理方式及人員態度」結果，被審計室評為「效率不彰」，滿意度比前朝還低，更遑論要解決取消與民有約後，老百姓面臨的艱困問題。

張、蔡還提到，林右昌的市長室很難進，若不是核心幹部，也不得其門而入，曾經有科長要向林右昌報告計畫，卻一直被擋在門口；另外，林右昌上任後，換了10個局處首長，難道市府裡沒人才可直升，要從外面找人。

林右昌說，時代在改變，現代與市民互動溝通的介面太多了，包括line、fb社群與媒體，1999只是一個接收訊息的管道，沒有市長有約，但他無時不刻都在面對市民、解決問題，「不要用老古板的事來應付現代，這已經被拋到歷史垃圾桶裡了。」

至於換局處首長，林右昌說，這有什麼不對，他優先選擇基隆在地子弟、有中央歷練，能為基隆帶來新能量與資源的人才，現在的局處首長表現都非常好，且多數都是基隆人，也住在基隆，不曉得謝立功陣營是指誰，若是指交旅處長李綱，他雖然不是基隆人，但若要細數這些年來對基隆的貢獻，「我只能打200分，基隆人要謝謝他才對。」

林右昌說，基隆人已經超越藍綠、黨派，大家共同的期盼是要城市進步繁榮發展有未來，否則他4年前也不會拿到創歷史新高的10萬票，他一直希望這場選戰是高水準的，但是到現在為止有點失望。