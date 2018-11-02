韓國瑜反年金喊「能撈就撈」 立委批：中國人渣還配選高雄市長嗎？

2018-11-02 15:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡政府去年推動年金改革時，前行政院人事行政局長陳庚金曾呼籲軍公教「能撈救撈、能混就混，大家來拖垮這個政府！」近日有眼尖網友發現，國民黨高雄市長候選人韓國瑜在當時引言也先講出「能撈就撈」、「能混則混」；民進黨立委王定宇今日發文痛批，「這種中國人渣還配參選高雄市長嗎？」

根據去年2月16日錄影畫面，韓國瑜當天談及，「如果軍公教（法案）這個立法院強渡關山，未來台灣社會，軍公教也會有兩種現象，第一能撈則撈，反正政府都不管我了，我手上有公權力，我能撈就撈，我也要養老婆孩子。第二能混則混，我何苦那麼認真，政府對不起我，我這麼認真不是無聊嗎！」

擔任過國民黨中評會主席團主席陳庚金更帶頭高喊「推翻政府」，甚至呼籲現職軍公教「能撈就撈」、「能混就混」，「大家來拖垮這個政府」；當天在旁的國民黨副主席胡志強也力讚陳庚金，「講得真是有模有樣，充滿情感和意義呀！」

民進黨立委王定宇今日則在臉書發文痛批，「逮到了」，陳庚金拖垮政府的「撈混」演說，其實教唆犯正是國民黨高雄市長參選人韓國瑜。

王定宇指出，打開影片，韓國瑜當引言人，韓講完了，陳庚金接著振臂高呼「能撈就撈，能混就混，大家來拖垮這個政府」，人贓俱獲，這種中國人渣還配參選高雄市長嗎？