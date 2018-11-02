小鸚鵡走失了 選將掃街拜票兼尋鳥

2018-11-02 15:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區張姓女市民飼養的虎皮小鸚鵡「菜鳥」上月底走失了，由於從「菜鳥」雛鳥開始一手帶大，感情非常深厚，她心急如焚的在街頭貼出懸賞告示籲民眾協尋，市議員候選人林祈烽日前在路口拜票時看到協尋啟事主動與張女連繫，允諾在掃街時順道詢問民眾是否有看見「菜鳥」，希望「菜鳥」早日回巢。

張女昨晚到林祈烽服務處致意求助時，拿出手機內的「菜鳥」照片不捨表示，菜鳥是男生，目前只有8個多月大，牠非常聰明，除了知道自己的名字、簡單的早晚問候以外，甚至能告訴主人想睡了，相當有靈性，平時與牠形影不離，總喜歡站在肩上或是窩在主人的口袋裡十分乖巧。

未料上月26日晚上帶著「菜鳥」外出聚會時，卻意外讓牠掙脫了繩子，眨眼飛的不見蹤影，張女表示，曾經養過13年的狗，狗狗去世後她相當難過，好一陣子都不想養寵物，直到今年重新養起鳥，從「菜鳥」雛鳥開始一手帶大感情非常深厚，此次走失張女認為是自己的疏忽相當自責。

而這幾天剛好台中有些陣雨，伴隨低溫下探，更讓她輾轉反側，擔心不已，對於小鳥來說，除了低溫以外，野貓對於小鳥也是很大的威脅，但因為菜鳥不怕人，很有可能被人抱走了，張女說，如果有熱心民眾發現菜鳥，第一時間可以先給清水喝，或是餵食少量白飯，並放置在鋪了衛生紙的紙盒裡，讓牠保暖。

在路口拜票意外發現尋鳥告示的林祈烽表示，隨著社會進步觀念改變，飼養寵物風氣普及，毛小孩是家人的觀念已深入人心，一個社會對待動物的態度決定其文明的高度，除了在競選總部張貼啟事外，也會在掃街時順道詢問，拜託大家，如果有人找到菜鳥請務必盡快聯絡張小姐，讓他們早日團圓。