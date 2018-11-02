普悠瑪製造商坦承疏失 綠委質疑2013年如何驗收過關

民進黨立委劉櫂豪、蕭美琴今天上午在立法院召開記者會，呼籲行政單位要更積極與日商討論，了解事件來龍去脈，不是只有公文往返。（記者蘇芳禾攝）

2018-11-02 14:34

〔記者蘇芳禾／台北報導〕日媒報導，製造普悠瑪號的日本車輛製造公司承認ATP遠端監控系統有設計上疏失，民進黨立委劉櫂豪今天說，要求保全證據讓司法機關調查，並呼籲行政單位積極與日商討論，不是只有公文往返。此外，若ATP有問題，2013年如何驗收過關？

台鐵普悠瑪列車出軌事故造成多人傷亡，日媒報導，製造列車的「日本車輛製造公司」1日公布配線設計疏失，但否認與事故直接相關。民進黨立委劉櫂豪、蕭美琴今天上午在立法院召開記者會，呼籲行政單位要更積極與日商討論，了解事件來龍去脈，不是只有公文往返。

劉櫂豪說，現在還有17組普悠瑪在行駛，鐵路局、交通部要趕快針對日商坦承的缺失，進行全面檢驗，讓行駛中的普悠瑪號不會因為這項功能缺失產生重大影響。

劉櫂豪表示，2013年台鐵採購面對這樣的重大疏失，有沒有人為主導、不法行為，還能驗收通過，嚴肅要求司法、行政機關必須做好證據保全，讓司法機關調查，這樣的疏失會不會造成安全影響，也要詳加調查、對外說明。

蕭美琴表示，對於採購普悠瑪號時是否有疏失，當時從發包、採購、驗車程序是不是有瑕疵，都應徹底查明，所有調查報告除了要對罹難者、傷者有交代，更要對花東居民有安全保障，如果沒有瑕疵也該講清楚，讓民眾搭車時沒有恐懼感。

相關影音

蕭美琴表示，行政部門應釐清，當初普悠瑪標案是否要求一定要納入ATP自動回報系統，如果沒有這項規格，是否有降低安全規格的疑慮，因為先前採購的太魯閣號已納入ATP系統；如果標案有要求設置ATP自動回報系統，交車時又怎能通過驗收？