選舉併公投倒數 調查：65％受訪民眾會去領公投票

2018-11-02 13:42

〔記者林曉雲／台北報導〕「選舉併公投，民眾清楚了解嗎？」9合1大選併10個公投案的投票日已倒數計日，草根影響力文教基金會今天開記者會，公布施作的民意調查結果，65％受訪者表示會去領公投票，但也有5成民眾表達不清楚公投項目，近4成民眾反映不了解領公投票的方式，超過7成受訪民眾認為政府宣導不足。

自去年公投法修正通過後，公投提案、連署成案的門檻均大幅降低，10項公投綁縣市長選舉，創下史上最多公投案與大選同時分階段進行紀錄，公投法修正後，投票年齡降為18歲，估計將會增加60萬名的公投首投族。

草根影響力文教基金會採用線上問卷方式，詢問1100位民眾的意見，9成民眾知道今年公投綁大選，但有38％民眾表示不了解領票規則，32％民眾不清楚這次投票將分兩階段進行，48.3％民眾表示不了解這次公投項目，高達71.5％受訪民眾認為，政府對於這次公投綁大選的宣導不足。

律師游敏傑表示，現在公投案的通過門檻為有效同意票多於不同意票，且同意票達投票權人總額的4分之1以上，因此很有可能出現正反對立的議案均通過的矛盾情況，他呼籲政府應該再修正公投法，依當下兩案同意票數的高低，或再舉辦一次公投等方式分出勝負。

淡江大學公共行政系教授陳銘祥表示，這次10個公投案是分成10張選票投，而非合起來印在同一張選票，可預見當天投票時，將會出現許多溝通的問題，投票難度高在於，選民不會記清楚要投的是哪幾個公投案，就有可能在領公投票的時候，詢問選務人員，問來問去，難免會出錯。

高雄大學財法系教授張永明提醒，投票所的投票動線一定要非常明確，投完地方選舉投票之後，如果離出入的門口很近，沒有其他民眾剛好也要投公投票，可以提供參考，就很可能以為投完選舉票就從門口走出去，而不知道要連公投票一起投完才能離開。