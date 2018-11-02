綠營議員候選人至盧秀燕競總 抗議盧說大里空污嚴重

2018-11-02 13:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市13選區（大里、霧峰）市議員候選人謝賢今天率領支持者到國民黨市長候選人盧秀燕位在大里的競選總部抗議，批盧秀燕指大里因空污嚴重才將總部設在大里的言論，是污衊大里區，要求盧秀燕道歉。

對於，台中市長候選人盧秀燕競選總部表示，「來者是客，以禮相待」，可理解某些候選人可能因「選情低迷」而必須搏版面搶曝光，這點總部明白。

民進黨13選區市議員候選人謝賢與前立委謝錦川今天率領支持者至盧秀燕位在大里競選總部抗議，高喊盧秀燕抹黑大里、必須要道歉。

謝賢表示，盧秀燕竟對外表示，因為大里空污嚴重，因此把競選總部設在大里，根本是對大里的污辱，很多民眾都很擔心，盧秀燕的此番言論，會影響到大里房價，也讓大里人住的不安全。

謝賢表示，大里地區PM2.5數值，在黃仲生任內最為嚴重，2008年大里區竟高達40.5微克，一年之中，PM2.5數值超過54.5微克就有91天。林佳龍自2014年上任後，致力於改善台中的空氣品質，大里區PM2.5數值年年下降，從2015年22.4微克降到2018年16.0微克，是過去10年來新低，也是台中5個檢測站中，品質最佳的。

他更強調，中火是國民黨前縣長陳庚金任內計畫興建、國民黨前縣長廖了以完成興建1至8號機，國民黨前縣長黃仲生完成興建9、10號機，國民黨前市長胡志強生媒使用量最多，高達1893萬噸，現在國民黨市長候選人竟還說空污是民進黨造成。

謝賢除了痛批盧秀燕抹黑林佳龍及大里。並率領支持者要求盧秀燕道歉。

前立委謝錦川則表示，今天來不是為了市議員選情，而是因為盧秀燕一直抹黑林佳龍，因此今天才來抗議，要還林佳龍公道。

台中市長候選人盧秀燕競選總部表示，「來者是客，以禮相待」，我們理解某些候選人可能因「選情低迷」而必須搏版面搶曝光，這點總部明白。

盧秀燕競選總部表示，期待部分議員候選人能夠重視台中的空污問題，尤其大里、霧峰等地區是台中市政府的政務官「認證」過的嚴重區域，請有心的議員候選人多多關注議會的質詢和民眾的心聲，可能會比較清楚狀況。

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