選將聯手抓鬼大隊長 抨擊賄選買票歪風

2018-11-02 12:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕基進黨高雄鳳山區市議員候選人李雨蓁與知名反賄選、抓鬼大隊隊長蔡百修一同抨擊賄選買票歪風，質疑「都什麼年代了！選舉竟還用買票」，2人戴上象徵「反賄選」的紅色拳擊手套，痛擊「台灣民主搗蛋鬼」的看板，象徵對決這種過時、反民主的行為。

李雨蓁表示，高雄檢調於鳳山區查獲賄選案，她希望相關單位能夠盡快查出結果，與蔡百修共同呼籲這樣的行徑「出賣的不只是選票，更是下一代的未來」。

李雨蓁表示，鳳山區現任市議員有陳粹鑾因不實單據詐領考察費用而喪失議員資格，並被褫奪公權；又有議員楊見福因賄選失去議員資格，仍繼續申請參選市議員；前鎮小港區則有國民黨市議員參選人朱挺玗也曾因涉賄失去議員資格，現又捲土重來，可見即使到了21世紀的今天，連參與民主選舉進場最基本的遊戲規則「公平」都還有人不知道如何遵守。

李雨蓁指出，「不賄選不會選」這種說法在基層早已流傳許久，但事實上買票文化的流行是因中國國民黨的威權統治，不問理念與背景如何，只需透過金錢交換或綁樁給予利益等，就能壟斷地方政治，造成了台灣選舉體制走向劣質化。

李雨蓁說，最糟糕的是除了買票之外，還有作票等違背民主的劣質手段，雖然現在作票行為已隨著社會意識抬頭較為少見，但買票風氣的惡習仍然存在。

李雨蓁痛斥，這種惡質的選舉文化，讓地方政治的政權大多都是用錢堆起來的，這樣大撒幣的買票奧步，等於是樹立了選舉高牆，阻礙了有理念、有理想的年輕人參與政治，導致現今的選舉已被黑金地方政治、政富二代給壟斷。

李雨蓁最後說，我們期待青年參政的價值在於，必須要是可以打破現有被壟斷的政治結構，而非再製階級；理想的政治，不應排除有熱情、有理想、有價值、有專業的青年政治工作者，基進黨誓言要打破這樣貪腐的政治結構。