國民黨擁300萬件黨史資料 僅報4萬件給促轉會交差

2018-11-02 12:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨戒嚴統治台灣長達38年，黨史會所持有黨史資料高達3百萬件，行政院促轉會為徵集政治檔案，日前行文要求國民黨須依法通報，10月8日收到國民黨上繳一片光碟，經幾週以來盤點發現，國民黨僅通報4萬多件，遠不及所典藏檔案文件5%。

據調查，專門負責黨史資料的國民黨黨史會，在戒嚴時期有「國庫通黨庫」，國家曾出錢幫國民黨保存黨史檔案，甚至付黨工薪水，連國史館也自黨史會分家出來。

1957年國民黨中常會第339次會議決定，「國史館建置後，黨史會每年所需人事經費，及目前建築保管史料房屋所需經費，由會函請行政院從政主管同志籌撥。」

促轉會委員表示，依促轉條例規定，政黨、附隨組織或黨營機構持有政治檔案者，應通報促轉會，經促轉會審定後，應命移歸為「國家檔案」。國民黨「黨國不分」統治台灣數10年，許多重要國家決策的機密檔案，至今都在國民黨手中。

委員提及，目前國民黨黨史會設於中央黨部4樓，檔案在2012年才自舊中央黨部大樓搬至八德大樓，黨史會官網也敘述，國民黨所管黨史資料逾300萬件，「本黨黨史也與國史相互輝映」。

促轉會清查國民黨所交電子光碟發現，裏頭檔案資料竟只有4萬多件，年代為1945年至1992年威權統治時期，內容有蔣中正總裁批簽、會議記錄等檔案，該批資料的分類是比照黨史會的分類。

委員透露，促轉會正著手把國民黨光碟內資料全部以紙本印出來，因工程龐大至少一個多月時間處理，將在11月底交由學者專家判斷，看那些屬於政治檔案，看哪些部分有缺少，有哪些是國民黨遺漏沒有報上來的，未來一經專家學者審定後，必須移交國有。

「屆時會請國民黨來開會！」委員強調，黨史資料大概在哪，促轉會初步都有掌握，以德國為例，東德共產黨垮台後，相關政黨檔案皆全部公開提供民眾閱覽，但國民黨仍有大量機密檔案尚未出土，未來應公開處理，以利還原歷史真相。