林佳龍建構進步台中新路網 競總批：盧秀燕是收割皇后

2018-11-02 12:09

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍打造大台中山手線、捷運藍綠線環城軌道系統，串聯三環公路網，強化山海間聯繫，競選總部今日指出，林佳龍近以軌道運輸為主，公路交通為輔，建構新路網來串連城市發展、綠能低碳，打造宜居首都。反觀，對手盧秀燕一味抄襲林市長所推動的政策，根本是收割皇后。

林佳龍競總發言人林尚賢在「進步台中分享會」表示，大台中山手線包含「下環微笑線」成功追分雙軌化、大慶烏日鐵路高架延伸、海線雙軌高架與上環彩虹甲后線，建構全程77.2公里的環狀軌道系統，打造台中一日生活圈，下環微笑線去年11月動工。

市議員江肇國指出，捷運綠線今年底試運轉，全長約16.71公里、18座車站，其中松竹站、大慶站及台中高鐵站為台鐵、高鐵共站車站；捷運藍線全長約26.2公里、18座車站，藍綠線於市府交會，形成十字軸線。

市議員謝志忠表示，市府規劃國道1號增設銜接台74線、台74線新增匝道、國道4號台中環線豐原潭子段計畫、東勢豐原生活圈快速道路、台中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程、台中生活圈4號線大肚段路線等多項建設，補足快速與高速的缺口，讓交通便利。

競總強調，林市長就是要一哩一哩轉動幸福的城市，包括台中市「自行車369」計畫，建構全市綠色交通友善路網。

競總並批評，國民黨市長候選人盧秀燕多次在立法院阻擋台中軌道等重大建設，如今卻說鐵路高架化、鐵路經費、台74線銜接國道一號都是她所爭取，其實捷運藍線是立院副院長蔡其昌及立委黃國書、張廖萬堅與林佳龍市長努力促成。

競總表示，台74線銜接國道一號及增設大里草湖、十九甲、東區三大匝道，也是立委張廖萬堅、洪慈庸、黃國書與何欣純的協助爭取，在綠委努力的同時，從來也沒看到盧秀燕做了什麼，她就是一位收割皇后！