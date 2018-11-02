網傳頭份棄土案選前2天開庭傳票 徐耀昌陣營提告

2018-11-02 12:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕尋求連任的國民黨籍苗栗縣長徐耀昌，因頭份棄土案，一審被依貪污治罪條例的圖利罪判9年，徐提上訴，全案進入二審。不過，近日在網路散播一張該案的高院22日開庭傳票，雖被告姓名被貼蔽，卻引人懷疑是徐耀昌。對此，徐耀昌表示，這是張冠李戴，可惡到極點，一切交由他的委任律師負責說明。

徐耀昌的選任辯護律師洪堯欽、陳鴻謀，今天上午在徐耀昌競選總部邀召開記者會說明。2名律師表示，網路所傳的開庭傳票，並非徐耀昌的傳票，且棄土案尚在準備程序庭階段，已將證明徐耀昌無罪之相關證據，送交法院審理中，並保證此案不會在選前宣判。

近來line群組轉傳一份棄土案法院傳票，並指11月22日有人要上法院，徐耀昌將面臨二審宣判。徐耀昌競選總部發言人李乙廷指出，但此傳票經律師查證，非徐耀昌本人的傳票，傳票中要召開的準備程序庭是棄土案中徐耀昌被判無罪的部分，顯然是「假新聞」，惡意「張冠李戴」，嚴重誤導，懷疑是有心人士散發不實消息，企圖影響選舉。

洪堯欽、陳鴻謀表示，棄土案目前還在在準備程序庭階段，連辯論庭都還未開始，何來審判之說？洪堯欽更以自身執業30多年律師資格保證，絕對不會在選前宣判。陳鴻謀則強調，有關棄土案流程及經過，徐耀昌沒有犯意也沒有對價關係，更沒有任何一顆廢土砂石進入苗栗縣內，目前已準備多項有利之證據，提呈給法院審理，對於二審判決無罪深具信心。

李乙廷表示，第一時間已掌握在群組貼文者，發現其中一人為公館鄉楊姓鄉民代表候選人，呼籲楊姓候選人不要淪為有心人士的打手，另此案涉及毀損他人名譽及意圖使人不當選，將依刑法第310條誹謗罪及選罷法之意圖使人不當選提告，總部已陸續蒐集資料將直接提告。

徐耀昌於1998年擔任苗栗縣頭份鎮長任內，被控與秘書陳順興等人共謀，同意業者申請將棄土倒入頭份垃圾場，並濫開不實棄土證明，共圖利業者1291萬多元；台北地院歷經12年審理，於2013年依貪污治罪條例的圖利罪判徐耀昌9年徒刑。