時力批丁守中性平教育觀又老又舊 丁：支持專法保障同志

2018-11-02 11:54

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長丁守中稱學校的性平教育不應該變成同性戀推廣教育、性平教育一年經費花太多錢了，過去四維八德禮義廉恥教育都要加強，時代力量台北市議員候選人批丁守中的性別教育看法「又老又舊」，把不同性別認同、性傾向的學生推向黑暗深淵，丁守中今天回應，一點都沒有老舊，對於同志權益給予保障，但是要用專法給予保障。

丁守中日前在競選總部舉行台北市學校家長會挺丁後援會座談活動，會中表示，學校的性平教育不應該變成同性戀推廣教育，性平教育照道理來說是尊重大家對於性別不應該有歧視，不管主觀認定什麼性別，都給予一體尊重，但是不應該在國小年齡層教不適合的內容，小學4、5年級就學習手淫、互相體驗身體的快樂，這絕對不適合，這一部分將來丁守中當市長絕對讓家長在性平委員會裡面有一定名額參與。

丁守中會中也說，性平教育一年全國經費66億元，台北市10分之1左右，太多的錢了，沒必要花那麼多，年輕孩子需要德智體群美5育，現在因為不重視德育，造成世代對抗，世代之間互相不尊重，過去四維八德禮義廉恥教育都要加強。

針對丁守中對性平教育的看法，時代力量台北市議員候選人黃郁芬、蕭新晟、吳崢、林亮君、林穎孟，昨天共同聲明，批評丁守中的說法全部來自反同團體單方面的歧視論述，又老、又舊，不僅感受不到令人耳目一新的政見，還不斷召喚各種保守、威權、反人權的殭屍復活，這樣的人，不適合擔任台北市長。

聲明也指出，過去校園長期就是以「四維八德禮義廉恥」教導學生，沒有任何性平教育，在這種上對下充滿威權的道德網下，同志受到壓抑、歧視甚至霸凌，丁守中這樣錯誤的主張，是將擁有不同性別氣質、性別認同、性傾向的學生，重新推回黑暗的深淵。

丁守中今天在愛台北生活館舉辦文化政策白皮書記者會，丁守中對此表示，一點都沒有老舊，對於同志權益給予保障，但是要用專法給予保障。