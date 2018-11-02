出院了！賴香伶：不會被打倒 繼續為勞工朋友努力

遭男子李明彥闖入辦公室持鋼筋條攻擊受傷的北市勞動局長賴香伶，2日在同仁的攙扶下出院，並感謝外界關心。（記者張嘉明攝）

2018-11-02 11:33

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市勞動局長賴香伶前天遭男子李明彥持鋼筋攻擊，住進仁愛醫院，今上午11時從醫院出院，感謝所有人的關心，仁愛醫院院長蕭勝煌表示，賴昨傷口腫脹，眼睛甚至睜不開，經過休養，目前腦部、傷口狀況穩定，約一週可以恢復，會先回家休養，醫院也會持續追蹤，不過也會注意賴的創傷症候群。

賴香伶表示，感謝大家的關心，對這個意外也很驚嚇，但想一想覺得可能在對話上不是很清楚，會在這部分和社會溝通，也希望讓社會大眾知道，勞動局的同仁已經盡了很大的努力，若李明彥還是不滿意，可能就要對制度和結構調整，用這種暴力手段很不好。

賴香伶說：「我們不會被打倒，還會繼續為勞工朋友努力，繼續和市府一起打拚，謝謝大家。」至於賴何時回市府上班？蕭勝煌表示，還需視賴的狀況而定，目前無法給答案。

賴香伶也於出院前半小時在臉書發文，她表示，李明彥對她的暴力傷害，以及對勞動局同仁的辱罵行為已由司法偵辦中，可理解他對體制的不滿、對派遣制度的質疑及申訴，這3年來同仁、勞檢員都已盡全力協助，非勞動局職權的部份也已主動向相關機關反應。

賴香伶認為，李的暴力沒正當性，不能接受他對勞動局同仁的攻擊指責，制度不對可修法、面對社會公評，過程不見得人人滿意，「但在其位就有責，我們不會被這個事件影響對勞動體制改革的職責。」