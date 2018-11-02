姚文智：若認為柯連任2020就不選總統 真是「政治白癡」

2018-11-02 11:48

〔記者蔡亞樺／台北報導〕爭取連任的台北市長柯文哲，是否競選2020總統大選話題始終沒斷過，民進黨台北市長候選人姚文智今日受訪時表示，如果有人還在想柯文哲當選以後，2020就不會挑戰總統蔡英文，智商有問題，真的是「政治白癡」。

姚文智今早在競選辦公室召開記者會批評柯文哲任內的重大工程預算執行率低。會後有媒體問到姚昨晚接受電視訪問提到柯要選總統，姚文智先是簡短思考數秒後，接著表示就他長期對柯文哲的觀察，相信柯早就起心動念，很多作為對台北市長角色、對市民利益來講並不相關。

姚文智舉例前瞻計畫，若顧慮到整個北市的建設，想做好台北市長角色，應該是趕快推出各種計畫，爭取預算，讓市民更好，這才是要專心做市長的人。

話鋒一轉，姚文智，只有不想專心做市長的人，才會趁這時候挑戰中央，將前瞻計畫的軌道建設誤導成中央政府亂花錢，來打開另外一條「政治運作的路數」，「司馬昭之心誰都看得懂」，還看不懂柯要選總統的，這回去要重新做一下智力測驗，如果還看不懂那智商有問題。

批判力道不減的姚文智還說，這不是只有一般的「肉眼」看得懂，其實所有人都看得懂，中國共產黨也看得懂，央視兩度大幅稱讚柯文哲，要上央視有這麼容易嗎？央視直屬於習近平的傳聲筒，要國台辦幫你講話有那麼容易嗎？看到幾次國台辦幫柯澄清，已經看得非常清楚，他說，如果還有人認為柯當選市長，2020不會挑戰蔡英文，那真的是政治白癡。

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