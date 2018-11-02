陳學聖告鄭文燦賄選 鄭：「圍魏救趙」害了劉茂群

2018-11-02 11:32

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中國國民黨桃園市長候選人陳學聖上午前往桃園地檢署，按鈴控告對手桃園市長鄭文燦賄選，他說，鄭文燦在選舉年的活動頻繁，每一場都送禮，包括毛毯、白米等超過30元的禮品，行為與賄選現行犯無異，希望檢調盡速展開調查。鄭文燦反擊，對手是想「圍魏救趙」，但可能反而害了涉嫌賄選被調查的桃園市議員候選人劉茂群。

陳學聖1日召開記者會，為涉嫌賄選接受調查後25萬元交保的劉茂群喊冤，並指控鄭文燦賄選。上午他再由黨籍桃園市議員候選人劉茂群、黃敬平、朱珍瑤等人陪同，帶著白米、毛毯等禮品作為證物，前往桃園地檢署控告鄭文燦賄選。

陳學聖說，鄭文燦上任後就一直在選舉，當了4年的候選人，不斷將市府的各項活動塑造成他的競選造勢場合，用納稅人的錢送禮盒，慷他人之慨、視法律於無形。以10月29日市府舉辦「桃園機場捷運A20站區區段徵收工程開工典禮」為例，與會民眾人人可拿到一包米，價值都已超過30元。

陳學聖強調，鄭文燦送禮的禮物愈來愈精美，甚至有毛毯禮盒，他的行為與賄選現行犯無異，希望檢調針對鄭文燦的期約賄選行為展開調查，不要選擇性辦案，否則會讓外界誤會檢調是「看顏色辦案」。

鄭文燦上午在平鎮區參加活動時回應，市政活動送紀念品、餐盒或伴手禮，行之有年，從縣政府到市政府都一樣，對手陣營也會前往發送文宣、拉票，反而是他都以市政活動為主，「不是選舉活動」。

鄭文燦補充，對手控告他是為了「圍魏救趙」，但反而讓民眾更關注劉茂群涉嫌賄選這件事，會害了劉茂群。希望市政能回歸正軌、選舉也要回歸正軌，「不要把司法當工具」。