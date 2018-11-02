年改訴願被駁回 藍營批沒有同理心、沒有溫度的政權

2018-11-02 11:58

〔記者施曉光／台北報導〕立法院國民黨團今日上午召開記者會質疑行政院訴願委員會日前駁回1萬6000件軍公教年金改革訴願案，完全是蔡政府鴨霸的行政作為，並以「沒有同理心、沒有溫度的政權」形容，要求行政法院為訴願團體聲請釋憲，大法官也應扮演積極角色解決爭議。

國民黨團總召江啟臣表示，蔡政府以粗暴、抹黑方式推動軍公教年改，沒有溝通更缺乏謙卑，世代正義變成世代對立，退休公教人員有嚴重的剝奪感，這些原本安守本分，曾為國競競業業的退休軍公教，被迫走上街頭陳抗，立法強渡關山後，也只能被迫走向訴願與訴訟之途。

江啟臣批評，完全執政的民進黨政府，透過國會多數強勢通過有違憲疑慮的法律，造成官逼民反，讓大批退休軍公教必須為自己的權益走上街頭抗爭，也被迫走上訴訟一途，政府在面對龐大不滿民怨時，不願意積極化解，消極放任這些人各憑本事，自求多福，甚至不惜司法資源虛耗，或無力處理而崩潰，作為憲法守護者的大法官在此時卻自我限縮，怯於承擔保障人民基本權益的憲政責任。

江啟臣呼籲大法官要拿出道德良知，扮演憲法守護者的角色，勇於承擔面對年改條例是否違憲的問題，而不是透過各種奇怪的理由，違背過去的前例，自我限縮，為當權者護航。

國民黨團書記長曾銘宗則說，民進黨以國會多數暴力通過有違憲之虞的年改立法，國民黨團再次予以譴責，並呼籲國人24日要用選票制裁不公不義的蔡政府。