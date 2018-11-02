被鋼筋毆傷頭部 賴香伶出院：繼續為勞工朋友努力

遭男子李明彥闖入辦公室持鋼筋條攻擊受傷的北市勞動局長賴香伶，2日在同仁的攙扶下出院，並感謝外界關心。（記者張嘉明攝）

2018-11-02 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕台北市勞動局長賴香伶遭男子李明彥持鋼筋打傷頭部，今（2日）出院返家療養，她表示自己復原後，會繼續為勞工朋友努力。至於李明彥，則在昨天（1日）於北捷新埔站落網。

賴香伶上午11點在仁愛醫院院長蕭勝煌陪同下出院，蕭勝煌指出，賴香伶昨天左眼窩腫到張不開，現在比較消腫且穩定了，所以先讓她回家療養，之後院方會持續關心傷口狀況和創傷症候群，預估傷口需要1個星期才能痊癒。

賴香伶則說，她十分感謝媒體的關心，也要謝謝員警、偵辦的檢方、蕭院長的團隊。賴香玲坦言，發生這起意外讓她有一點驚嚇，也許之前有些事不是對話得很清楚，之後會跟社會多溝通。

賴香伶表示，在這起事件之前的一些問題（指李明彥的抗議），勞動局和她本人都盡了很大的努力，但如果不滿意的話，應該是要尋求制度的調整與互相對話，最後卻使用暴力手段和對她個人造成傷害，讓她很難過。賴香伶說，她不會被打倒，傷勢復原後會繼續勞工朋友努力。

賴香伶出院前在臉書PO文指出，她可以理解李明彥對體制的不滿、對派遣制度的質疑及申訴，但勞動局同仁這3年來都已全力協助，因此他現在的暴力行為毫無正當性。

賴香伶說，「我不能接受他對我及勞動局同仁的攻擊指責」，並強調李明彥毆傷她與辱罵勞動局同仁等案，都已交由司法偵辦，而北市勞動局不會受到此事影響，仍然會持續改革勞動體制。

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