國民黨批國安局拍馬屁 籲24日投下不信任票

2018-11-02 10:06

〔記者施曉光／台北報導〕國安局長彭勝竹昨在立法院證實偵蒐公開的網路與臉書內容，國民黨發言人洪孟楷今天上午召開「老大哥威嚇全台灣，蔡政府營造網路寒蟬」記者會，痛批國安局「拍馬屁」，而且是民主大倒退，製造寒蟬效應，呼籲選民在24日給蔡政府投下不信任票。

洪孟楷表示，國安局坦承把詆毀蔡英文的言論當成是首要蒐集目標，而做此動作並無任何法源依據，僅憑「國家安全問題」就無限上綱，要監控全台灣人民網路使用，根本是民主大退步，想營造整體社會的網路寒蟬效應，之前以行政機關來箝制在野黨還不夠，如今還要用政府力量來箝制全台民眾嗎？

他質疑，國安局無法定義何謂詆毀蔡英文，拿過去蔡英文髮夾彎不斷算不算詆毀？張貼過去蔡英文講的幹話算不算詆毀？臉書上自拍玩國民黨製作的「幹話撲克牌」算不算詆毀？因為無法定義，所以他合理懷疑國安局需要全面監視，得到資料後才能進一步分析，換句話說，「蔡英文」這三個字在網路世界上已經變成向佛地魔一樣的禁語，任何人都說不得，如果說到是否就會被國安局監視、掌控、列名單控管？根本威權復辟。

洪孟楷表示，目前並沒有任何法源讓國安局能做此事，民進黨如果真的贊同，就請立法院超過3分之2多數的綠委提案修法，讓民眾及國際社會上看看號稱民主自由的台灣將會提出多荒唐的法案。

他說，蔡英文是民選總統，就該接受人民的檢視和討論，難道做不對、做不好人民不能批評嗎？當真以為自己是女皇，百姓都該俯首稱臣？國安局刻意監控批評蔡英文的言論，卻又說不會侵犯言論自由，這樣多此一舉的行為，是虛應故事還是拍馬屁？他請國安局回歸業務，不要有政治思維，當馬屁拍到大腿上時，只會引發台灣社會的反感。

他還說，國民黨高雄市長候選人韓國瑜只說要道德勸說不要政治遊行，就被民進黨撻伐反民主，如今真正的民主退步的國安局監控網路發言，根本讓台灣社會重回歐威爾1984的老大哥監控。