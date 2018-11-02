又老又窮就北漂？前立委說出彰化人「漂的智慧」

2018-11-02 06:07

〔記者顏宏駿／彰化報導〕前立委陳婉真淡出政壇，居住在彰化鄉間，早已不過問政事，但看到「韓國瑜爆紅」，選民跟著起閧，忍不住臉書發文，直指韓國瑜所説「又老又窮」、「南漂、北漂」都是「選舉語言」，他以彰化人能力強的人都「世界漂」也「世界賺」，「漂」的心靈歸屬永遠在家鄉。她說，一個選市長的人，盡用一些「選舉話術」，激起選民心理矛盾，如果這樣就能當選市長，簡直是侮辱高雄選民的智慧。

陳婉真說，北漂、南漂為什麼就不好？彰化人最懂「漂」，老家在北斗的林書豪，其父還漂到美國加州；現在要代表民進黨參選花蓮縣長的劉曉玫，老家在社頭；1964年非國民黨的彰化人黃順興漂到台東選縣長，竟然還當選。

彰化號稱百萬人口大縣，因為有能力漂，可以四海為家，企業家四處漂，但永遠以彰化為唯一的故鄉，她說，自己妹妹買股票，沒什麼訣竅，就是挑「家鄉股」買，沒有一次失手，因為彰化人多的是能力強、善經營的「漂老闆」。

她說，因為地方小，能力強，所以要「往外闖」，這種「外漂卻不離根」卻被說成「又老又窮」才「北漂」。因為「心在這裡」，只要家鄉有難，不管漂多遠，一定會回來。

陳婉真說，看到政客操弄政治語言，社會還應聲唱和，一股「韓流」捲起南台灣政治逆流，她覺得，為政者不能信口雌黃，盡說些不負責任的空話。如果這樣就能當選，實在侮辱高雄選民的智慧。

陳婉真1日深夜發文，很快獲得許多朋友按讚和分享。