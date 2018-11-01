提高嘉義縣鄉親縣政參與度 候選人齊聲允諾

嘉義縣長候選人翁章梁（右起）、吳育仁及吳芳銘出席「2018嘉義縣長候選人辯論暨青年論壇」。（記者林宜樟攝）

2018-11-01 23:02

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由中正大學CCU公共事務研習社主辦、中正大學學生會協辦的「2018嘉義縣長候選人辯論暨青年論壇」，今天晚上6點30分在中正大學展開，民進黨嘉義縣長候選人翁章梁、國民黨嘉義縣長候選人吳育仁及無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘都允諾，會提高民眾對於縣政的參與度。

中正大學教師管中祥提問時提及民雄鄉中正大學附近大學路整建案，正要砍除路樹，但許多老樹都有歷史性與公共性，只是沒有人知道為什麼要砍；候選人要如何在文化與環境保育上開發？未來人民的參與度為何？

吳育仁說，舉例來說，嘉義縣府正在執行縣道168線樹木移除重種，讓許多人民反彈，中正大學大學路的路樹問題應讓民主參與，讓民眾瞭解歷史記憶，瞭解是否有替代方案，有必要時讓更多人討論，他提議進行審議式民主，改變「上面說了算」的作法。

翁章梁則說，台灣的價值往正向發展，公共工程更重視環境保育評估，文化與環境被破壞是不可逆的；他說，未來嘉義縣政府若有重大建設或工程，會影響到環境和文化時，討論過程會以臉書等方式直播，討論時就讓民眾知道，而不是決策時才讓民眾知道，以科技的方式讓人民和政府之間更透明，並邀請相關人士及意見領袖參與。

吳芳銘則說，他相信文化與環境生態的力量，必須發展地方特色，發展地方差異化，找到重生、再生與原本生命的力量；他說，將落實公民審議的精神，有設置各種事務委員會，讓公民參與預算及政策討論。