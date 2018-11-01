蒐集詆毀元首言論 國安局：中共介入引導輿論

2018-11-01 22:23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國安局稍早透過新聞稿表示，台灣是民主國家，基於維護言論自由為普世價值，國家安全局絕不會也不能干涉、箝制人民言論自由。但鑒於中共及境外敵對勢力，近來主動介入及引導網路輿論發展方向，藉「不實訊息」污衊我國元首，意圖影響總統三軍統帥職權施行，干擾國家機制有效運作，打擊政府威信，影響台灣民心士氣，國安局將「詆毀國家元首」列為蒐報爭議訊息面向之一。

國安局長彭勝竹今日受立法院外交及國防委員會之邀，針對國家情報工作、國安局業務進行報告，國民黨立委曾銘宗問彭勝竹，國安局針對社群網站、媒體資訊蒐集涵括範圍？彭勝竹表示，國安局依據國家安全情報法，針對公開網路消息，做資料瞭解。

由於外界對此仍有疑慮，國安局稍早發布新聞稿說明原委，指中共及境外勢力已介入、引導輿論發展。國安局舉例，蔡總統「同慶之旅」期間爆發抵制「85度C」事件；日前那姓犯嫌於社群網站假稱總統要求勘災甲車官員全副武裝，意圖斲傷元首領導國家公信，製造社會對立衝突；以及中國軍事網以「蔡英文要把太平島賣給美國，美國敢接嗎？」為題，進而扭曲總統言論等情。

國安局表示，依「國家情報工作法」第7條、第15條，有責統合各國安單位，針對中國及境外敵對勢力散布足以影響我國家安全或利益、危害社會安定等資訊，即時通報政府權責機關機先應處。國安單位對衝擊國家安全之不實訊息，造成社會不安定之情訊，歷來都會高度關注，其中臉書本為網路公開場域，社會民眾均可自由連結瀏覽、閱讀評論，但針對個人、社群團體並無針對性監控追蹤。

國安局表示，目前各國針對假消息防制作法主要採取「制定專法或增補法條」、「設立專責機構」、「要求媒體自律並建立第三方查核機制」及「透過教育加強媒體識讀素養」等4大面向，我國與主要民主國家並無二致。但有關媒體報導「反制網路假新聞，國安局擬納管」一節，國安局非修法權責單位，對於是否修法敬表尊重。