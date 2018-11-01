大巨蛋都審再度卡關 柯P本屆任內復工無望

2018-11-01 23:03

〔記者楊心慧／台北報導〕大巨蛋在2015年5月因未按圖施工被勒令停工，如今仍在訴訟中，但該案今天進台北市都市設計審議委員會審議，討論防災容留人數及大客車、逃生避難動線，雖經4小時討論，但在防災容留、交通動線問題，遠雄與都審會委員仍無共識，需待遠雄補建後再開都審會。不過，就算遠雄立刻補件，在兩周後才會再照開都審會，且還需經過環評、建照核准，非一時半刻能解決。換言之，確定台北市長柯文哲本屆任內，大巨蛋全面復工無望。

大巨蛋基地位於光復南路、忠孝東路與市民大道間，原規劃商場、影城、飯店、辦公大樓、旅館等附屬設施，但在2015年5月14日被北市建管處依建築法第58條勘驗時，抓到有79處主要結構未按圖施工，導致該案在當年5月20日遭勒令停工，至今雙方仍在進行訴訟，加上都審、防火避難性能審查、環評及建築執照等相關程序也未完成，導致大巨蛋遲遲無法復工。

遠雄集團總經理湯佳峯親自出席會議，並提出大巨蛋防災容留人數，應由環評59833人提高為73566人，但多數都審委員對此有意見，認為遠雄若將容留人數提高，應重新做環境影響差異評估或重做環評，會議主席、都發局長林洲民也認為，先前都審決議已訂定容留人數為59833人，不應再變更數字。

但遠雄不願再做環評，湯佳峯表示，容留人數59833人是環評管制人數，不應直接作為容留人數的管制，考慮實際營運的需求應提高。

至於大客車動線問題，遠雄主張採L型基地內處理大客車動線、或基地外配置上下客，但要將松菸、台北機廠等納入評估，委員王俊雄質疑，先前動線、容留人數都未納入松菸、台北機廠，現在動線將其加入，等於是推翻先前決議，容留人數也需重新評估。

最後大會決議，大巨蛋防災容留人數若提高為73566人，遠雄需加強相關論述，以及進行環評審查程序，並交代清楚實際救災行為妥善規劃。大客車動線的部分，則要遠雄選定，究竟是否將松菸、台北機廠等納入評估，若遠雄選擇納入，相關的防災模擬需同樣以這樣的範圍考慮，未來將待遠雄補建後再開都審會。

遠雄公務事務室副總經理楊舜欽表示，將加快腳步盡快補件，但補件內容內部還需要時間討論。

針對大巨蛋跑完環評、建照變更流程需多少時間，都發局坦言，前置作業繁複，無法給確切時間，但待遠雄補件後，兩周後才能開都審會，接下來遠雄需拿到環評核定函，才能進行建照核准的步驟。