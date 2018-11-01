吳芳銘質疑翁章梁恐當兒皇帝 翁章梁反批吳屁股決定腦袋

2018-11-01 20:59

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由中正大學CCU公共事務研習社主辦、中正大學學生會協辦的「2018嘉義縣長候選人辯論暨青年論壇」，今天晚上6點30分在中正大學展開，退出民進黨的無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘質疑民進黨提名嘉義縣長候選人翁章梁「要如何不當傀儡，不當兒皇帝？」翁章梁回應禁得起考驗，並反批吳芳銘「屁股決定腦袋」。

辯論會有翁章梁、國民黨提名嘉義縣長候選人吳育仁及吳芳銘參與，候選人交互提問時吳芳銘問翁章梁，初選時花費高，受到許多公司贊助，現在還在募款，要如何不當傀儡，甚至不當如「兒皇帝」的嘉義縣長？

翁章梁說，當嘉義縣長要有取得人民認同的力量，結合社會資源，如果都沒有是不夠格當縣長；嘉義縣是窮縣，要有能見度，當縣長要有很強的論述和找到定位，他認為吳芳銘的提問是是影射未來發生的事，「如果這些事發生，就是依法處理」，他很清楚在政治的處理上堅持清廉的原則，不會有任何對價。

翁章梁並反問吳芳銘，退黨參選是因為未繳黨費而無法參與初選，「屁股決定腦袋」，吳芳銘反對的陳明文當初當嘉義縣長時，吳芳銘是民政處長，也肯定陳明文在派系轉型的努力，如果派系是毒蛇猛獸，「你現在反對的就是你當初贊成的！」

吳芳銘則說自己的想法沒有改變，「不要忘記參與公共事務的初心和初衷」，參選縣長是讓大家有一個可以選擇的機會；很多人質疑他為何要參選，「因為初選過程看到不公平的事」，因此有更堅強的當選意志，他指現在藍綠對立，藍天綠地對抗天地怎麼不會亂，難道不應該超越藍綠，以人民福祉為重嗎？

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