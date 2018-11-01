台灣加入美全球入境計畫滿周歲 AIT神秘短片賀喜

台灣加入美國全球入境計畫滿周歲，AIT神秘短片賀喜。（翻攝自AIT臉書專頁）

2018-11-01 21:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣加入美國「全球入境計畫」（Global Entry）計畫，今日滿一週年。美國在台協會（AIT）今天透過「慶生」短片慶賀此事，強調「旅客信任計畫夥伴關係是美台強健關係的支柱」。AIT也再次提醒有意參與12月在台面談者，必須於11月16日前上網提交資料。

AIT近日多次在臉書專頁上詢問網友「猜猜看誰要滿一歲了？」，今天終於公開「慶祝生日！」的活潑短片，透過插上一歲生日蠟燭的大蛋糕以及周歲寶寶派對的畫面，詼諧慶賀Global Entry計畫周歲生日。

AIT說，就在一年前，台灣繼新加坡和韓國之後，成為東亞第3個、全球第12個加入美國Global Entry計畫的夥伴。加入之後，台灣護照持有者也隨即符合申請Global Entry資格。AIT表示，旅客信任計畫夥伴關係是美台強健關係的支柱，AIT很榮幸能夠慶祝這樣的夥伴關係。

根據資料，過去一年來，已經有超過3000名台灣人成為Global Entry會員，享受到「在美國主要機場無需排隊等候海關查驗」、「可使用自動查驗機完成入境美國程序」、「減少等候時間」、「符合參加運輸安全管理局美國國內旅遊快速預檢計畫資格」等福利。

而為了慶祝Global Entry計畫在台灣的成功，AIT日前也公告，美國海關暨邊境保護局（CBP）與AIT共同籌辦第二屆Global Entry會員申請活動，將於12月3日至6日在AIT信義路辦事處舉辦。AIT提醒，申請者必須於11月16日前上網提交資料，登入CBP「信賴旅客計畫」（Trusted Traveler Programs）網站提出預約面談申請，才能取得在台灣進行面談的機會。