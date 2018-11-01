獨家》泛藍統派今鬧場國史館講座 學者無奈提早離開

國史館今日邀請國立高雄第一科大科技法律所教授廖欽福演講「轉型正義與消逝的國家財政」，國民黨外圍組織「藍天行動聯盟」成員前往鬧場，以「提問」為由打斷演講，講者只好在警方戒護下提前離開。（記者陳鈺馥翻攝國史館錄影畫面）

2018-11-01 20:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國史館今日邀請國立高雄第一科大科技法律所教授廖欽福演講「轉型正義與消逝的國家財政」，國民黨外圍組織「藍天行動聯盟」成員前往鬧場，以「提問」為由打斷演講，廖欽福只好在警方戒護下提前離開。

據透露，國史館早已掌握有泛藍民眾要來「旁聽」，事先聯繫警力戒備，並規劃當事人離開動線，若屆時場面無法控制，將提前結束演講。

不料，今日廖欽福演講一個多小時後，在場藍天行動聯盟一名成員開始鼓譟要求「提問」，完全無視該場次為演講，並非座談研討會，而當時藍天行動聯盟主席武之璋也在場。

根據國史館錄影畫面，一名藍天行動聯盟男子當場咆哮嗆聲，「你不5分鐘內結束的話，我現在就開始提問！」現場另一名民眾不滿這種行徑，馬上回說「尊重講師」。

民眾不滿表示，他是來聽演講，不是來聽人「提問」；藍天行動聯盟則反嗆，「我們有提問權利」，並痛批「轉型正義是最惡劣的作為」；另一名女聽眾也要求，「我們要聽演講」，但最後演講還是無以為繼。

廖欽福事後受訪表示，他自己今天演講內容談及，婦聯會所收的勞軍捐是「強擄之捐」，形式上等同政府租稅，當時那些「聽眾」還沒表示什麼意見。

他指出，當引用新聞資料說到婦聯會170箱資料被辜家搬走銷毀，這時「他們」就有意見了，自己就問在場聽演講民眾，這件事是不是「真的」，大家都認為是「真的」。

廖欽福說，後來繼續談及婦聯會問題，提及近10年婦聯會有大量金流捐給國民黨，這時候藍天行動聯盟那些人就不滿，不同意這樣的說法，之後要講國民黨要拿美金公債去抵償的歷史時，更被完全打斷，不讓人繼續講下去。

廖欽福提及，國史館為避免場面失控，危及一般民眾人身安全，所以就派警察一路護送他離開國史館。

他建議，國史館未來可做好入場管控，避免有心人士刻意滋事，另外在公開演講場合，民眾都應有同理心尊重對方意見。