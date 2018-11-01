獨家》泛藍統派今鬧場國史館講座 學者無奈提早離開

國史館今日邀請國立高雄第一科大科技法律所教授廖欽福演講「轉型正義與消逝的國家財政」，國民黨外圍組織「藍天行動聯盟」成員前往鬧場，以「提問」為由打斷演講，講者只好在警方戒護下提前離開。（記者陳鈺馥翻攝國史館錄影畫面）

2018-11-01 20:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國史館今日邀請國立高雄第一科大科技法律所教授廖欽福演講「轉型正義與消逝的國家財政」，國民黨外圍組織「藍天行動聯盟」成員前往鬧場，以「提問」為由打斷演講，廖欽福只好在警方戒護下提前離開。

據透露，國史館早已掌握有泛藍民眾要來「旁聽」，事先聯繫警力戒備，並規劃當事人離開動線，若屆時場面無法控制，將提前結束演講。

不料，今日廖欽福演講一個多小時後，在場藍天行動聯盟一名成員開始鼓譟要求「提問」，完全無視該場次為演講，並非座談研討會，而當時藍天行動聯盟主席武之璋也在場。

根據國史館錄影畫面，一名藍天行動聯盟男子當場咆哮嗆聲，「你不5分鐘內結束的話，我現在就開始提問！」現場另一名民眾不滿這種行徑，馬上回說「尊重講師」。

民眾不滿表示，他是來聽演講，不是來聽人「提問」；藍天行動聯盟則反嗆，「我們有提問權利」，並痛批「轉型正義是最惡劣的作為」；另一名女聽眾也要求，「我們要聽演講」，但最後演講還是無以為繼。

廖欽福事後受訪表示，他自己今天演講內容談及，婦聯會所收的勞軍捐是「強擄之捐」，形式上等同政府租稅，當時那些「聽眾」還沒表示什麼意見。

他指出，當引用新聞資料說到婦聯會170箱資料被辜家搬走銷毀，這時「他們」就有意見了，自己就問在場聽演講民眾，這件事是不是「真的」，大家都認為是「真的」。

廖欽福說，後來繼續談及婦聯會問題，提及近10年婦聯會有大量金流捐給國民黨，這時候藍天行動聯盟那些人就不滿，不同意這樣的說法，之後要講國民黨要拿美金公債去抵償的歷史時，更被完全打斷，不讓人繼續講下去。

廖欽福提及，國史館為避免場面失控，危及一般民眾人身安全，所以就派警察一路護送他離開國史館。

他建議，國史館未來可做好入場管控，避免有心人士刻意滋事，另外在公開演講場合，民眾都應有同理心尊重對方意見。

  • 高雄第一科大科技法律所教授廖欽福今日專程搭高鐵北上至台北國史館專題演講，不料卻遭藍天行動聯盟成員鬧場打斷，由警方護送離開會場。（讀者提供）

    高雄第一科大科技法律所教授廖欽福今日專程搭高鐵北上至台北國史館專題演講，不料卻遭藍天行動聯盟成員鬧場打斷，由警方護送離開會場。（讀者提供）